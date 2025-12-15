الماتىدا جول جۇمىستارى كەزىندە تەكسەرىلگەن ماتەريالداردىڭ ۇشتەن ءبىرى تالاپقا ساي ەمەس
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جول جۇمىستارى كەزىندە الىنعان ماتەريالداردىڭ %32 ى ساپا تالاپتارىنا ساي كەلمەدى. مەردىگەرلەر جولدى ءوز ەسەبىنەن قايتا جوندەۋگە ءماجبۇر بولعان.
2025 -جىلى قالالىق موبيلدىك باسقارماسىمەن جانە قالانىڭ سەگىز اۋدانىنىڭ اكىمدىگىمەن جاسالعان كەلىسىمشارتتار اياسىندا 509 ينسپەكتسيالىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، سونىڭ بارىسىندا 1385 تەن استام جول-قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ ۇلگىلەرى ىرىكتەلىپ، سىناقتان وتكىزىلدى.
جول اكتيۆتەرى ساپاسىنىڭ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ الماتىداعى بولىمشەسىنىڭ باسشىسى ماۋلەن ءالىپوۆتىڭ ايتۋىنشا، سىناق ناتيجەسى بويىنشا 447 ۇلگى نورماتيۆتىك-تەحنيكالىق تالاپقا ساي كەلمەگەن. تەكسەرۋ بارىسىندا 154 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالىپ، ولار بويىنشا ءتيىستى ءىس-شارالار قابىلداندى. 2022 -جىلى جول قۇرىلىس ماتەريالدارىن تەكسەرۋ بارىسىندا تالاپقا ساي كەلمەۋ دەڭگەيى %50 بولسا، وسى جىلى - %32.
- ءبىزدىڭ نەگىزگى مىندەتىمىز - ساپاسىز ىستەلگەن جۇمىستى قابىلداپ، اقىسىن تولەۋگە جول بەرمەۋ. ساراپتاما قورىتىندىلارىنىڭ ناتيجەسىندە مەردىگەر ۇيىمدار ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن شامامەن 100 ميلليون تەڭگەنىڭ جۇمىسىن قايتا ورىندادى، - دەدى ماۋلەن ءالىپوۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
سونداي-اق ول تەكسەرۋدىڭ سوڭىنا قاراي الماتىنىڭ قالا قۇرىلىسى باقىلاۋ باسقارماسىنا 7 ءوتىنىش جولدانعانىن، ءبىر مەردىگەر ۇيىمعا 1,7 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىنعانىن دا حابارلادى.
ورتاشا جوندەۋ جوبالارىنا ساراپتاما جۇرگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. 2025 -جىلى جول اكتيۆتەرى ساپاسىنىڭ ۇلتتىق ورتالىعى قالاداعى 300-دەن استام كوشەنى قامتيتىن 72 جوباعا ساراپتاما جۇرگىزدى. ساراپتاما تەحنيكالىق قۇجاتتامانىڭ نەگىزدىلىگىن، دۇرىستىعىن باعالاۋدى قامتيدى.
الماتىدا كوشە- جول جەلىسىن دياگنوستيكالاۋ جۇمىسى دا قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. بيىل وسى زامانعى جىلجىمالى جول زەرتحاناسىنىڭ كومەگىمەن 839 شاقىرىم كوشەدە اسپاپتىق دياگنوستيكا جۇرگىزىلدى. كەلەر جىلى تاعى 2257 شاقىرىم جول جەلىسىن تەكسەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي-اق قالادا اسفالتبەتون جابىندارىن توسەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرى قولدانىلا باستادى. جول توسەمىنىڭ جوعارى تەمپەراتۋرا مەن جۇكتەمەگە توزىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا پوليمەرلىك قوسپالارى بار ەكسپەريمەنتتىك قوسپالار پايدالانىلىپ، عىلىمي قاۋىمداستىقتىڭ قاتىسۋىمەن گيبريدتى اسفالتبەتون قۇرامدارىن ازىرلەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، الماتىدا 2026 -جىلى 250 شاقىرىم جولعا ورتاشا جوندەۋ جۇرگىزۋ جوسپارلانعان.
بۇعان قوسا، 70 شاقىرىم جاڭا جول سالۋ كوزدەلىپ وتىر.