ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:56, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىدا جۇرگىزۋشىلەر ءۇش كۇندە 1400 رەت زاڭ بۇزعان

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جولاۋشىلار تاسىمالىن تەكسەرۋ كەزىندەگى ءۇش كۇن ىشىندە 1453 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى.

    فوتو: داريا اۆەرچەنكو / Kazinform

    تەكسەرۋ بارىسىندا جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن كولىك جۇرگىزۋشىلەرى اراسىندا ەڭ ءجيى تىركەلگەن زاڭ بۇزۋشىلىقتار مىنالار بولدى:

    • جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ قاعيدالارىن بۇزۋ - 178؛
    • كولىك باسقارۋ كەزىندە ۇيالى تەلەفون پايدالانۋ - 84؛
    • مىندەتتى تەحنيكالىق بايقاۋدان وتپەۋ - 66؛
    • تەحنيكالىق اقاۋى بار كولىكپەن ءجۇرۋ - 56 دەرەك.

    سونىمەن قاتار 19 جۇرگىزۋشىنىڭ كولىك باسقارۋ قۇقىعى بولماعانى انىقتالدى. ماس كۇيدە كولىك تىزگىندەگەن 11 ادام ۇستالىپ، قارسى باعىتتاعى جولاققا شىققان 7 جاعداي تىركەلدى. جالپى 39 كولىك قۇرالى مامانداندىرىلعان ايىپتۇراققا قويىلدى.

    پوليتسيا وكىلدەرى تاسىمالداۋشىلاردىڭ قىزمەتىنە باقىلاۋ الداعى ۋاقىتتا دا جالعاساتىنىن مالىمدەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 34 جۇرگىزۋشى قوعامدىق كولىك باسقارۋدان شەتتەتىلگەنىن جازعان ەدىك.

