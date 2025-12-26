الماتىدا جۇرەك ترانسپلانتاتسياسىن جاساتقان العاشقى ادام ۇيىنە شىعارىلدى
الماتى. KAZINFORM - قالالىق جۇرەك ورتالىعىنان 34 جاستاعى ناۋقاس شىعارىلدى. ول قاراشا ايىندا ق ك و بازاسىندا العاش رەت جۇرەك ترانسپلانتاتسياسىن (كوشىرۋ) جاساتتى. ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترىلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، پاتسيەنت - تەرمينالدى سوزىلمالى جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى دياگنوزى قويىلعان 34 جاستاعى ەر ادام بۇرىن جۇرەك ترانسپلانتاتسياسىن كۇتۋدىڭ رەسپۋبليكالىق پاراعىندا بولعان.
جۇرەك ترانسپلانتاتسياسى وپەراتسياسى 5 ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى جانە ءساتتى اياقتالدى. ترانسپلانتاتسيانى الماتى قالالىق كارديولوگيالىق ورتالىعىنىڭ مۋلتيديستسيپلينارلىق كومانداسى University Medical Center (استانا) بىرلەسە وتىرىپ، ق ك و ديرەكتورى ەرماعامبەت قۋاتبايەۆ پەن UMC ك ف باسقارما ءتوراعاسى، پروفەسسور يۋري ۆلاديميروۆيچ پيا باسشىلىعىمەن ورىندادى. UMC كومانداسى ارىپتەستەرىن قولداۋ ءۇشىن الماتىعا جەدەل كەلدى.
قالالىق كارديولوگيالىق ورتالىقتا جوعارى تەحنولوگيالىق وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعداي جاسالعان: جوعارى بىلىكتى كارديولوگتەر، كارديوحيرۋرگتەر، انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگتەر، پەرفۋزيولوگتەر جانە وپەراتسيالىق مەدبيكەلەر جۇمىس ىستەيدى، دياگنوستيكا مەن ەمدەۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرى ەنگىزىلدى، حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس جابدىقتار قولدانىلادى.
ناۋقاس دارىگەرلەرگە جانە قالالىق جۇرەك ورتالىعىنىڭ بارلىق مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرىنە قۇتقارىلعان ءومىرى ءۇشىن شىن جۇرەكتەن العىسىن ءبىلدىرىپ، كوماندانىڭ جوعارى كاسىبيلىگىن جانە ەمدەۋدىڭ بارلىق كەزەڭدەرىندە زەيىندى كوزقاراسىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ول جاقىندارىنىڭ جانىندا تولىققاندى ومىرگە ورالۋ مۇمكىندىگىن ەرەكشە باعالايدى.
- مەن ادامدارعا ەسكەرتكىم كەلەدى: ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى ىشپەڭىز. مەن ءۇشىن ءبارى وسىدان باستالدى. الدىمەن بۇل كۇنىنە ءبىر بوتەلكە، سودان كەيىن كۇنىنە 8-10 ەنەرگەتيك بولدى. مەن اۋىر دياگنوزعا تاپ بولعانعا دەيىن وعان ءمان بەرگەن جوقپىن. بۇگىن مەن قولىمنان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساعان دارىگەرلەردىڭ ارقاسىندا ءتىرىمىن. ەندى مەن ءوز دەنساۋلىعىما ۇقىپتى قاراۋدىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن تۇسىنەمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ناۋقاس.
شىعارىلعاننان كەيىن پاتسيەنت ەمحانادا تىركەلگەن جەرى بويىنشا ديناميكالىق باقىلاۋدا بولادى. جۇرەكتى ترانسپلانتاتسيالاۋدى، ستاتسيوناردا ەمدەۋدى، شىعارىلعاننان كەيىن قاجەتتى دارىلىك پرەپاراتتارمەن قامتاماسىز ەتۋدى، سونداي-اق ودان ءارى وڭالتۋ مەن باقىلاۋدى قوسا العاندا، بارلىق مەديتسينالىق كومەك تمككك شەڭبەرىندە مەملەكەت ەسەبىنەن تەگىن ۇسىنىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ينسۋلت العان ارتەريالىق گيپەرتەنزيانىڭ اۋىر اعىمى بار 50 جاستاعى ايەل دونور بولدى.
الماتىنىڭ ورتالىق قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىنا شۇعىل گوسپيتاليزاتسيادان كەيىن دارىگەرلەر كونسيليۋمى ميدىڭ ءولىمىن انىقتاپ، قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىق مۇمكىندىگىن راستادى. تۋىستارى كەلىسىم بەردى، سودان كەيىن دونورلىق پروتسەسس ۇيىمداستىرىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، وسىعان دەيىن الماتىدا جۇرەك ىرعاعى بۇزىلعان ناۋقاستارعا العاش رەت CSP يمپلانتى سالىنعانىن جازعانبىز.