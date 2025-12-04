الماتىدا جەر سىلكىنىسى قايتالانۋى مۇمكىن بە
الماتى. KAZINFORM - الماتى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى وكىلدەرى قالادا تىركەلگەن جەر سىلكىنىسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
قازىر عىلىمي سەيسمولوگيالىق ورتالىق كوميسسياسى جينالىپ، جاعدايدى تالقىلاپ جاتىر.
- سەيسمولوگتار كوميسسيا قورىتىندىسىنان كەيىن ناقتى بولجامدى جاريالايدى، - دەپ مالىمدەدى قالالىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى.
ساعات 13:10 داعى جاعداي بويىنشا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ پاترۋلدىك كولىكتەرى مەن ءورت ءسوندىرۋ بولىمدەرىنىڭ ارنايى تەحنيكالارى قالا اۋماعىن ارالاپ تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. گيدروبەكەت باقىلاۋشىلارى جانە ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق ماماندار الگوريتمگە سايكەس وزەن ارنالارىن جانە نىساندارىن تەكسەرىپ ءجۇر.
ت ج م- ءنىڭ «قازسەلدەن قورعاۋ» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ ماماندارى وزەن ارنالارىنىڭ، گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىمداردىڭ، سونداي-اق كوشكىن جانە سەل قاۋپى بار ايماقتاردى باقىلاۋعا العان.
سونىمەن قاتار تۇرعىنداردى قامتاماسىز ەتەتىن ينفراقۇرىلىم نىساندارىنىڭ زاقىمدانعانى- زاقىمدانباعانىن انىقتاۋ ءۇشىن ۆيزۋالدى تەكسەرىس قولعا الىندى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان نىساندار قالىپتى جۇمىس ىستەپ تۇر.
زارداپ شەككەندەر نەمەسە قيراعان عيماراتتار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
سونىمەن قاتار جەر سىلكىنىسىنە بايلانىستى حالىققا جەدەل پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋ ماقساتىندا «سەنىم تەلەفونى» جۇمىس ىستەپ تۇر:
• 87272782083؛
• 87272782084.
ەسكە سالايىق، الماتىدا بۇگىن، 4-جەلتوقساندا جەر سىلكىندى.
جەر استى ءدۇمپۋىنىڭ وشاعى الماتىدان وڭتۇستىك-شىعىسقا قاراي 277 شاقىرىم قاشىقتىقتا، قىتاي اۋماعىندا ورنالاسقان. الماتىدا دۇمپۋلەر MSK-64 شكالاسى بويىنشا 3 بال دەڭگەيىندە سەزىلدى.