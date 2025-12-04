ق ز
    12:57, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىدا جەر سىلكىندى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى حالقى 4 - قاراشادا شامامەن 12:45 تە جەر سىلكىنىسىن سەزدى.

    Алматыда жер сілкінді
    Фото: Kazinform

    ارتىنشا تۇرعىندارعا جەر سىلكىنىسى تۋرالى ەسكەرتۋ كەلدى.

    - الماتى قالاسى اۋماعىندا جەر سىلكىنىسى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Землетрясение почувствовали жители Алматы
    Фото: Kazinform

    ق ر ت ج م «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س سەيسميكالىق ستانتسيالار جەلىسى 2025 -جىلعى 4 - جەلتوقساندا استانا ۋاقىتىمەن 12:45 تە جەر سىلكىنىسىن تىركەدى.

    زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋلار تۋرالى مالىمەت تۇسكەن جوق. اقپارات انىقتالىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 23 - قازان كۇنى الماتى تۇرعىندارىنا جەر سىلكىنىسىنە بايلانىستى ەسكەرتۋ كەلدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
