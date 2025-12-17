الماتىدا جەكە تۇرعىن ۇيلەر قاشان تەگىس گازبەن قامتىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2027-جىلعا قاراي جەكە تۇرعىن ۇيلەر 100 پايىز تابيعي گازبەن قامتىلادى. ال 2028-جىلعا قاراي قالالىق باعىتتاردا ەكولوگيالىق تازا قوعامدىق كولىككە تولىق كوشۋ جوسپارلانعان.
الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدىنىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 2-ج ە و- ءنى تابيعي گازعا كوشىرۋ جۇمىستارى اياقتالادى. كەلەسى كەزەڭدە بۋ-گاز تەحنولوگياسىن ەنگىزە وتىرىپ، 3-ج ە و- ءتى قايتا جاڭعىرتۋ جوسپارلانعان. بۇل جىلۋ كوزدەرىنەن شىعاتىن زياندى زاتتار كولەمىن 92 پايىزعا دەيىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءبىز قالدىقتاردى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرىپ، پوليگونداردا كومۋ تاجىريبەسىنەن تەرەڭ وڭدەۋ مەن ەنەرگيا ءوندىرۋ ارقىلى كادەگە جاراتۋعا كوشەمىز. الماتىدا قالدىقتاردى باسقارۋ سالاسى كومۋ تاسىلىنەن تەرەڭ وڭدەۋ جانە ەنەرگەتيكالىق كادەگە جاراتۋعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن اۋىسىپ جاتىر. جىلىنا 80 مىڭ تونناعا دەيىن پلاستيك وڭدەيتىن جانە جىلىنا 150 مىڭ توننا ماكۋلاتۋرانى وڭدەيتىن زاۋىتتار سالۋ جوسپارلانعان. قايتا وڭدەۋگە جارامسىز قالدىقتار ەنەرگيا ءوندىرۋ ءۇشىن جاعىلادى. ول ءۇشىن تاۋلىگىنە 2 مىڭ توننا قالدىقتى ورتەيتىن قوقىس جاعۋ زاۋىتىن سالۋ كوزدەلىپ وتىر. اتالعان شارالاردى ىسكە اسىرۋ 2030-جىلعا قاراي كوممۋنالدىق قالدىقتاردى وڭدەۋ جانە كادەگە جاراتۋ ۇلەسىن 37 پايىز پايىزعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دارحان ساتىبالدى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قالدىقتى ەنەرگياعا اينالدىراتىن العاشقى زاۋىت جوباسى قاي ساتىدا ەكەنىن جازعانبىز.