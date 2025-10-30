الماتىدا جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادا باستالدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا 30-31- قازان ارالىعىندا FAIO 2025 - جاساندى ينتەللەكت بويىنشا ەكىنشى حالىقارالىق وليمپيادا وتەدى. بۇل جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى وقۋشىلاردىڭ ەڭ ءىرى كوماندالىق جارىسى سانالادى.
بيىلعى ىرىكتەۋ كەزەڭىنە 9 ەلدەن 400 دەن استام كوماندا قاتىستى. قازاقستان، رەسەي، بولگاريا، گرۋزيا، قىرعىزستان، وزبەكستان، ارمەنيا، تاجىكستان جانە كيپر سىندى ەلدەردەن جالپى سانى 1200 گە جۋىق قاتىسۋشى باق سىناپ، ونىڭ ىشىندە 200 دەن استامى فينالدىق كەزەڭگە جولداما الدى.
ەندى الماتى قالاسىندا وتەتىن فينالدا 7 ەلدەن كەلگەن 51 كوماندا تارتىسقا تۇسەدى.
حالىقارالىق باسەكە 2024 -جىلى العاش رەت وتكىزىلدى. وعان ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن 300 دەن استام كوماندا قاتىسىپ، وليمپيادا فيناليستەرى بەيجىڭ قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق AI وليمپياداسىندا (IOAI) جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، پارلامەنت جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭ قابىلدادى.