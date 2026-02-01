الماتىدا جاڭا كونستيتۋتسياعا قاتىستى فەيك تاراتقان تۇرعىن جازالاندى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسياسى الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا جەردى شەتەلدىكتەرگە ساتۋعا تىيىم الىنىپ تاستالعانى تۋرالى جالعان اقپارات تاراتىلعانىن حابارلادى.
دەپارتامەنتتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى جانە فاكتىلەردى بۇرمالاۋ بولىپ ەسەپتەلەدى.
- اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوت ازامات ا. -نى جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىپ، وعان 20 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا دەپارتامەنتى تۇرعىنداردى تەك رەسمي جانە تەكسەرىلگەن اقپارات كوزدەرىنە سەنۋگە ۇندەدى، سەبەبى جالعان اقپارات تاراتۋدىڭ زاڭ بويىنشا جاۋاپكەرشىلىگى بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى جوباسىنىڭ ماتىنىندە شەتەلدىكتەرگە جەر ساتۋعا تىيىم سالۋ الىنىپ تاستالدى دەگەن جالعان اقپارات تارالعانىن حابارلاعان ەدى.
ورتالىق اتالعان اقپاراتتىڭ شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن جانە فاكتىلەردى بۇرمالاۋ بولىپ سانالاتىنىن مالىمدەدى.