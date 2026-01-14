الماتىدا جاڭا جىل قاربالاسىندا ۇرلىق جاساعان كۇدىكتىلەر ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ادام كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردا جاسالعان ءبىرقاتار قالتا ۇرلىعىن اشكەرەلەدى.
جەدەل ىزدەستىرۋ بارىسىندا ءۇش كۇدىكتى قولعا ءتۇستى. ەكەۋى توپ بولىپ ارەكەت ەتكەن، تاعى ءبىرى قىلمىستى جالعىز جاساعان.
كۇدىكتىلەر جاڭا جىل الدىنداعى قاربالاستا ازاماتتاردىڭ بەيقامدىعىن پايدالانىپ، ساۋدا ۇيلەرى، ازىق-تۇلىك دۇكەندەرى جانە قوعامدىق كولىكتەردە وزگەنىڭ قالتاسىنا قول سۇققان.
الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، توپ مۇشەلەرى كەمىندە 12 قالتا ۇرلىعى ەپيزودىنا، ال ءۇشىنشى كۇدىكتىنىڭ كەمىندە 7 ۇرلىققا قاتىسى بار ەكەنى انىقتالدى. بارلىعى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، ءارى قوسىمشا قىلمىستىق ىستەردى انىقتاۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى اسحات داۋلەتياروۆ قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن ساق بولۋعا ۇندەدى.
- ازاماتتار جەكە زاتتارىنا مۇقيات قاراۋى كەرەك. تەلەفون مەن ءامياندى سىرتقى قالتادا قالدىرماڭىز، سومكەنى الدىڭىزدا ۇستاپ، قوعامدىق كولىكتە جانە ادام كوپ جينالاتىن جەرلەردە ساق بولىڭىز، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا بارىمتامەن اينالىسقان قىلمىستىق توپ ۇستالعانىن حابارلاعانبىز.