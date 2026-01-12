الماتىدا ج ر ۆ ي جانە تۇماۋمەن اۋىرعاندار سانى ازايدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جەدەل رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيالار (ج ر ۆ ي) بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق جاعداي ءبىرقالىپتى.
الماتى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسەل قالىقوۆانىڭ مالىمەتىنشە، كەيىنگى ءبىر اپتادا 8322 ناۋقاس تىركەلگەن، بۇل الدىڭعى اپتادان 31,4 پايىز، بىلتىرعى وسى ۋاقىتپەن سالىستىرعاندا 38,6 پايىزعا تومەن. باقىلاۋ دەڭگەيىنەن اسىپ كەتەتىندەي جاعداي بولعان جوق، تۇماۋمەن اۋىرعان بارلىق ناۋقاستىڭ جاعدايى قالىپتى.
قۇزىرلى مەكەمەلەردىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، ج ر ۆ ي-مەن سىرقاتتانۋ كورسەتكىشى 100 مىڭ تۇرعىنعا شاققاندا 354,38 بولعان. اۋىرعانداردىڭ جارتىسىنان كوبى (52,3 پايىز) - بالا، 4351 بالا تىركەلگەن. ءبىر اپتادا ج ر ۆ ي دياگنوزىمەن 312 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى، ونىڭ ىشىندە 36 جۇكتى ايەل مەن ءبىر جاسقا دەيىنگى 56 بالا بار. پنيەۆمونيامەن اۋىرعان 57 ناۋقاس ستاتسيونارعا جىبەرىلدى، ونىڭ 14 ى - 14 جاسقا دەيىنگى بالا، سونداي-اق اراسىندا 8 نارەستە بار.
2025 -جىلدىڭ 40-اپتاسىنان وسى جىلدىڭ العاشقى اپتاسىنا دەيىن الماتىدا 250696 ج ر ۆ ي تىركەلدى. سىرقات تانۋ كورسەتكىشى 10675,52 بولىپ، بىلتىرعى دەڭگەيمەن شامالاس بولىپ شىقتى. اۋىرعانداردىڭ اراسىنداعى بالالاردىڭ ۇلەسى - 58,4 پايىز. وسى كەزەڭدە ج ر ۆ ي اسقىنعان 5332 ادام اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى، ولاردىڭ اراسىندا 548 ى جۇكتى ايەل مەن ءبىر جاسقا دەيىنگى 822 بالا بار. پنيەۆمونيامەن 1031 ناۋقاس اۋرۋحاناعا ءتۇستى، ونىڭ 216 سى 14 جاسقا دەيىنگى بالالار مەن ءبىر جاسقا دەيىنگى 67 ءسابي تاعى بار.
- قالانىڭ 33 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا ج ر ۆ ي-مەن اۋىرعان 76 وقۋشى انىقتالدى. سىرقات تانۋ شەكتى دەڭگەيدەن اسپايدى: وقۋشىلار اراسىنداعى اۋرۋ ۇلەسى 10 پايىزدان جوعارى بولعان جوق. سونىمەن قاتار وقۋشىلاردىڭ قىسقى دەمالىستا بولعانى دا ەسكەرىلدى. ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ج ر ۆ ي مەن تۇماۋ بەلگىلەرى بار بالالار مەن قىزمەتكەرلەردى دەر كەزىندە انىقتاۋ ءۇشىن كۇندەلىكتى «تاڭعى» جانە اۋىسىمدىق تەكسەرىس قاتار ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ۆەدومستۆو وكىلى.
الماتىداعى ۇلتتىق ساراپتاما ورتالىعى بولىمشەسىنىڭ ۆيرۋسولوگيالىق زەرتحاناسى باقىلاۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. 1-قازاننان بەرى تۇماۋعا 1253 سىناما زەرتتەلىپ، ونىڭ 83 ىنەن وڭ ناتيجە انىقتالدى. بارلىعى تۇماۋدىڭ A/H3N2 ءتۇرى. تۇماۋعا جاتپايتىن ۆيرۋستارعا 238 سىناما تەكسەرىلىپ، 24 جاعدايدا رينوۆيرۋس، رەسپيراتورلىق-سينتسيتيالدى ۆيرۋس، پاراگريپپ، ادەنوۆيرۋس پەن ماۋسىمدىق كوروناۆيرۋستىڭ ينفەكسياسى تابىلدى.
ەپيدەميالىق ماۋسىم باستالعالى بەرى زەرتحانادا 83 رەت تۇماۋدىڭ تاراعانى راستالدى، ولاردىڭ بارلىعى ۆاكتسينا الماعاندار بولىپ شىققان. بارلىق ناۋقاس ەمدەلىپ جاتىر، ولاردىڭ جاعدايى ءبىرقالىپتى.
- الماتىداعى ۇسو بولىمشەسىندە تۇماۋ، تۇماۋعا جاتپايتىن ج ر ۆ ي مەن COVID-19 ۆيرۋستارىنا پ ت ر-زەرتتەۋ جۇرگىزۋگە ارنالعان تەست- جۇيەلەر مەن رەاگەنتتەردىڭ جەتكىلىكتى قورى بار. ددسۇ بولجامىنا سايكەس، كۇزگى-قىسقى ماۋسىمدا تۇماۋدىڭ A/H1N1/pdm09 جانە A/H3N2 ۆيرۋستارى قاتار اينالىمدا بولىپ، ۆ ۆيرۋسى قوسىلۋى مۇمكىن، الايدا A/H3N2 ءتۇرى باسىم بولىپ شىعۋى بەك مۇمكىن، - دەدى اسەل قالىقوۆا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن باتىس قازاقستان وبلىسىندا شوشقا تۇماۋى دا تىركەلگەنىن جازعان ەدىك.