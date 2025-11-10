الماتىدا ءورت شىققان بالالار ءۇيىن جوندەۋگە قانشا ۋاقىت كەتەدى
الماتى. KAZINFORM – ق ر بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا الماتىداعى «پەرزەنت» بالالار ۇيىندەگى ورتتەن كەيىن تاربيەلەنۋشىلەردىڭ جاعدايىمەن تانىستى.
- كەشە ءورت بولعان «پەرزەنت» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ عيماراتىندا تۇراتىن بالالاردى بارىپ كوردىم. قازىر ولاردى ساناتوري عيماراتىنا ورنالاستىرعان، بارلىق قاجەتتى جاعداي جاسالعان. بالالارمەن سويلەسىپ، ولارعا ويىنشىقتار جەتكىزۋدى سۇرادىم. بارلىعى اس ءىشىپ وتىردى، - دەپ جازدى ول.
زاكيەۆانىڭ ايتۋىنشا، قازىر بالالار ۇيىندە 29 بالا بار، ال التاۋىن اتا-انالارى الىپ كەتكەن.
بىرنەشە كۇن ىشىندە تاربيەلەنۋشىلەردى قوردىڭ باسقا عيماراتىنا كوشىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ول عيمارات قازىر مەكتەپكە جاقىن بولۋ ءۇشىن ارنايى دايىندالىپ جاتىر.
- ءورت بولعان عيماراتتاعى جوندەۋ جۇمىستارى ءۇش اي ىشىندە اياقتالادى، - دەدى بالالار ومبۋدسمەنى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ناۋرىزباي اۋدانى التىن وردا كوشەسى بويىندا ورنالاسقان جەكەمەنشىك بالالار ۇيىندە ءورت شىققانىن حابارلاعانبىز.
الماتى قالاسى ت ج د مالىمەتىنشە، بالالار ءۇيى اۋلاسىنداعى اسحانا عيماراتى جانعان. عيماراتتا ادامدار بولماعان.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى كەيىنىرەك 1000 شارشى مەتر اۋماقتى شارپىعان جالىننىڭ سوندىرىلگەنىن مالىمدەدى.
مەكەمەدە بولعان 35 تاربيەلەنۋشى مەن قىزمەتكەرلەر ۋاقىتشا ساۋىقتىرۋ ساناتوريىنە ورنالاستىرىلعانى بەلگىلى بولدى.
ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى الماتىداعى بالالار ۇيىندەگى ورتكە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.