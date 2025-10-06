الماتىدا ءۇشىنشى قاباتتان سەكىرىپ كەتكەن ساربازدىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كوپقاباتتى ءۇيدىڭ ءۇشىنشى قاباتىنان سەكىرىپ كەتكەن ساربازدىڭ جاعدايى تۋرالى جاڭا مالىمەت بەلگىلى بولدى.
الماتى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2007 -جىلى تۋعان سارباز قازىر قالالىق كوپسالالى جەدەل شۇعىل كومەك كورسەتۋ اۋرۋحاناسىندا ەم قابىلداپ جاتىر.
جاعدايى - ورتاشا اۋىر.
- ناۋقاس بەيىندى بولىمشەگە جاتقىزىلدى. وعان اۋرۋحانا پسيحولوگى كەڭەس بەرىپ، پسيحوەموتسيالىق قولداۋ تولىعىمەن كورسەتىلىپ جاتىر. نەگىزگى اۋرۋى بويىنشا ەم ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ حاتتاماسىنا ساي جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن باسقارما تاراتقان اقپاراتتا.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى 4-قازاندا الماتىداعى 5571 اسكەري بولىمىندە مەرزىمدى قىزمەتتەگى سارباز ءۇشىنشى قاباتتان سەكىرىپ كەتكەن ەدى. ول الماتى شۇعىل مەديتسينالىق جاردەم اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى.
قازىر قىزمەتتىك تەكسەرىس تاعايىندالىپ، ءمان-جاي انىقتالىپ جاتىر.
اۆتور
مەيىرمان لەس