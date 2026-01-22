الماتىدا ءبىرقاتار كورنەكتى تۇلعانىڭ مۇراسىنا ارنالعان كورمە اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق كىتاپحاناسىندا بيىل مەرەيتويى اتالىپ وتەتىن مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنىڭ 16 كورنەكتى وكىلىنە ارنالعان كورمە اشىلدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
ولاردىڭ قاتارىندا جامبىل جابايەۆ، ءاليحان بوكەيحانوۆ، احمەت جۇبانوۆ، سايىن مۇراتبەكوۆ جانە وزگە دە تۇلعالار بار.
- كورمە ەكسپوزيتسياسىنا 350 دەن استام باسپا باسىلىمى مەن 200 گە جۋىق ەلەكتروندى ماتەريال قويىلدى. كىتاپحاناعا كەلۋشىلەر مەرەيتوي يەلەرىنىڭ ءومىربايانى، كاسىبي جانە قوعامدىق قىزمەتى جونىندەگى مالىمەتتەرمەن تانىسا الادى. مادەنيەت قايراتكەرلەرىنە جەكە ءبولىم ارنالىپ، ولاردىڭ تەاتر، كينو جانە مۋزىكا ونەرىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى تانىستىرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ۇلتتىق كىتاپحانانىڭ وقىرماندارى كورمەنى جىل بويى تاماشالاي الادى.
