الماتىدا ءبىر تۇندە 27 سانتيمەتر قار جاۋدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قار 10-ناۋرىز كۇنى كەشكە جاۋا باستادى. قار جاۋا باستاعان ساتتەن باستاپ قالانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتى كۇشەيتىلگەن تارتىپتە جۇمىس ىستەۋگە كوشتى.
«قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتىنە سايكەس، جاۋىن-شاشىن الدىمەن جاڭبىر تۇرىندە باستالىپ، كەيىن قارعا ۇلاسىپ، 11-ناۋرىز كۇنى تاڭعا دەيىن جالعاستى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا قالاعا شامامەن 27 سانتيمەتر قار ءتۇستى.
الماتى كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىم جانە تۇرعىن ءۇي ينسپەكسياسى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، جولداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كوشەلەرگە 75 جەدەل بريگادا، 2710 جول سالاسى جۇمىسشىسى جانە 1225 ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. 200-دەن استام سىپىرۋ تەحنيكاسى جولعا كوكتايعاققا قارسى ماتەريالداردى سەۋىپ ءجۇر. سەبۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن تەحنيكا 28 كولونناعا بىرىكتىرىلىپ، ماگيسترالدىق كوشەلەردى تازالاۋعا كىرىسەدى.
- تۇننەن باستاپ قالانىڭ نەگىزگى ماگيسترالدارىندا قاردى جيناۋ جۇمىستارى قولعا الىندى. جۇمىس جول پوليتسياسىنىڭ پاترۋلدىك كولىكتەرىنىڭ كومەگىمەن تەحنيكا كولوننالارى ارقىلى ىستەلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار شاعىن كولەمدى تەحنيكا مەن جۇمىسشىلار تروتۋارلاردى، قوعامدىق كولىك ايالدامالارىن، جەرۇستى وتكەلدەرىن، باسپالداقتار مەن پاندۋستاردى تازالايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، 11-ناۋرىز كۇنى كۇندىز جاۋىن-شاشىن بولمايدى، اۋا تەمپەراتۋراسى 6-…8- گرادۋس شاماسىندا بولادى، كەيىن تاعى تومەندەيدى.
