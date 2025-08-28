الماتىدا ءبىر تاۋلىكتە ىزدەۋدە جۇرگەن توعىز ادام قولعا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسەيلەر ءبىر تاۋلىكتە 24 قىلمىستى اشىپ، ىزدەۋدە جۇرگەن توعىز ادامدى ۇستادى. سونىمەن قاتار 1 مىڭنان استام اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلدى.
26-تامىزدان باستاپ الماتىدا رەسپۋبليكالىق «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ العاشقى تاۋلىگىندە-اق ءتارتىپ ساقشىلارى 24 قىلمىستىڭ بەتىن اشتى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، اشكەرەلەنگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار اراسىندا ۇرلىق پەن الاياقتىق، ەسىرتكى مەن قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ، سونداي-اق ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ دەرەكتەرى بار. بۇعان قوسا، پوليتسەيلەر بۇرىن جاسالعان 14 قىلمىستى اشىپ، ىزدەۋدە جۇرگەن توعىز ادامدى قولعا ءتۇسىردى.
«نەلەگال» ساناتىندا ەسەپتە تۇرعان 13 ادام انىقتالعان.
- اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا ايرىقشا كوڭىل ءبولىنىپ جاتىر: ءبىر تاۋلىكتە وسىنداي 1 مىڭنان استام دەرەك تىركەلگەن، ولاردىڭ كوپشىلىگى قوعامدىق ورىنداردا الكوگول ءىشۋ، تىنىشتىقتى بۇزۋ جانە ۇساق بۇزاقىلىققا قاتىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، «قۇقىقتىق ءتارتىپ» ءىس-شاراسى 28-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.