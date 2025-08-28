ق ز
    09:40, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    الماتىدا ءبىر تاۋلىكتە ىزدەۋدە جۇرگەن توعىز ادام قولعا ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسەيلەر ءبىر تاۋلىكتە 24 قىلمىستى اشىپ، ىزدەۋدە جۇرگەن توعىز ادامدى ۇستادى. سونىمەن قاتار 1 مىڭنان استام اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلدى.

    полиция
    فوتو: الماتى پ د

    26-تامىزدان باستاپ الماتىدا رەسپۋبليكالىق «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر. ونىڭ العاشقى تاۋلىگىندە-اق ءتارتىپ ساقشىلارى 24 قىلمىستىڭ بەتىن اشتى.

    پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، اشكەرەلەنگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار اراسىندا ۇرلىق پەن الاياقتىق، ەسىرتكى مەن قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ، سونداي-اق ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ دەرەكتەرى بار. بۇعان قوسا، پوليتسەيلەر بۇرىن جاسالعان 14 قىلمىستى اشىپ، ىزدەۋدە جۇرگەن توعىز ادامدى قولعا ءتۇسىردى.

    «نەلەگال» ساناتىندا ەسەپتە تۇرعان 13 ادام انىقتالعان.

    - اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا ايرىقشا كوڭىل ءبولىنىپ جاتىر: ءبىر تاۋلىكتە وسىنداي 1 مىڭنان استام دەرەك تىركەلگەن، ولاردىڭ كوپشىلىگى قوعامدىق ورىنداردا الكوگول ءىشۋ، تىنىشتىقتى بۇزۋ جانە ۇساق بۇزاقىلىققا قاتىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، «قۇقىقتىق ءتارتىپ» ءىس-شاراسى 28-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.

    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
