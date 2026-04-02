الماتىدا ءبىر تاۋلىكتە 2 مىڭنان استام زاڭ بۇزۋشىلىق توقتاتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا 1-ساۋىردەن باستاپ جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى ازايتۋ ماقساتىندا «STOP بۇزۋشىلىق» اتتى اۋقىمدى جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شارانىڭ العاشقى كۇنى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ 2200 دەن استام فاكتىسى تىركەلدى. نەگىزگى نازار اۋىر قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا اۋدارىلدى، ونىڭ ىشىندە ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ، قارسى جولاققا شىعۋ جانە جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز كولىك باسقارۋ وقيعالارى انىقتالدى.
سونىمەن قاتار ەلەكتر ساموكاتتارىن پايدالانۋ جاعدايلارى قاتاڭ باقىلاۋعا الىندى. ءبىر تاۋلىك ىشىندە شامامەن 400 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالىپ، ولاردىڭ اراسىندا كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ەلەكتر ساموكاتتارىن باسقارۋى دا بار. بۇل فاكتىلەر بويىنشا اتا-انالارعا قاتىستى ءتيىستى شارالار قابىلداندى.
ارنايى ايىپ تۇراعىنا شامامەن 1000 عا جۋىق كولىك قويىلدى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، باستى ماقسات - قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ عانا ەمەس، جولداردا قاۋىپسىز ورتا مەن ءتارتىپ قالىپتاستىرۋ.
- ءبىز بارلىق جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىنى ەرەجەلەردى قاتاڭ ساقتاۋعا جانە جەكە ءارى اتا-انالىق جاۋاپكەرشىلىكتى ۇمىتپاۋعا شاقىرامىز. جولداعى قاۋىپسىز مىنەز قۇلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ - ورتاق مىندەت. بارلىق باعىت بويىنشا باقىلاۋ كۇشەيتىلدى، اپاتتىلىق دەڭگەيىن تومەندەتۋگە جۇيەلى تۇردە جۇمىس جۇرگىزىلەدى، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن س ق و- دا ءار ءۇشىنشى قۇقىقبۇزۋشىلىق ماس كۇيدە جاسالاتىنىن جازعانبىز.