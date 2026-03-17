الماتىدا ءبىر مەزەتتە 11500 وقۋشى كۇي ورىنداپ، رەكوردتار كىتابىنا ەندى
الماتى. قازاقپارات - Almaty Arena دا 11,5 مىڭنان استام جاس دومبىراشىنىڭ باسىن قوسقان اۋقىمدى فلەشموب ءوتتى.
قالانىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جينالعان مەكتەپ وقۋشىلارى ءبىر مەزەتتە كۇي مەن زاماناۋي كومپوزيتسيالاردى ورىنداپ، كەڭىستىكتى ۇلتتىق اسپاپتىڭ قۋاتتى ۇنىمەن تەربەتتى.
الماتى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، العاشقى اۋەننەن-اق زال ەرەكشە اتموسفەراعا بولەندى: مىڭداعان دومبىرا ءۇنى ءبىر ارناعا توعىسىپ، ءداستۇر مەن قازىرگى مانەردى ۇشتاستىرعان تۇتاس مۋزىكالىق كەڭىستىككە اينالدى.
فلەشموب رەپەرتۋارىندا قازاقستاندىق تانىمال كومپوزيتورلاردىڭ شىعارمالارى، سونداي-اق كۇيشى-ۆيرتۋوز اسىلبەك ەڭسەپوۆتىڭ كەڭىنەن تانىمال تۋىندىلارى ورىندالدى. ونىڭ شىعارماشىلىعى بۇگىندە ۇرپاقتار اراسىنداعى التىن كوپىرگە اينالعان.
ءىس-شارانىڭ قۇرمەتتى قوناقتارى قاتارىندا ساحنا جۇلدىزدارى مەن گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلدەرى بولدى.
فلەشموبقا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى – 189-مەكتەپتىڭ وقۋشىسى نۇرسۇلتان قۇدايبەرگەنوۆ. ول وسىنداي اۋقىمدى ءىس-شاراعا قاتىسقانىنا قۋانىشتى ەكەنىن ايتىپ، قازاقستان حالقىن كەلە جاتقان ناۋرىز مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
مۋزىكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى قارلىعاش قالمامبەتوۆا دا بۇل باستاماعا شاكىرتتەرىمەن بىرگە قاتىسىپ، بىرنەشە اپتا بويى دايىندىق جۇرگىزگەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل جەتىستىك تىركەلىپ، دومبىرامەن ەڭ كوپ ادامنىڭ ءبىر مەزەتتە كۇي ورىنداۋى رەتىندە قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا ەنگىزىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پەتروپاۆلدا دەنە شىنىقتىرۋ ءپانىنىڭ مۇعالىمى اناتولي ۆيسەلسكي ەكى ساۋساقپەن كەرمەدە تارتىلىپ تۇرۋ بويىنشا الەمدىك رەكوردتى جاڭارتقانىن جازعان ەدىك.