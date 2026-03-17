    الماتىدا ءبىر مەزەتتە 11500 وقۋشى كۇي ورىنداپ، رەكوردتار كىتابىنا ەندى

    الماتى. قازاقپارات - Almaty Arena دا 11,5 مىڭنان استام جاس دومبىراشىنىڭ باسىن قوسقان اۋقىمدى فلەشموب ءوتتى.

    Фото: Kazinform

    قالانىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جينالعان مەكتەپ وقۋشىلارى ءبىر مەزەتتە كۇي مەن زاماناۋي كومپوزيتسيالاردى ورىنداپ، كەڭىستىكتى ۇلتتىق اسپاپتىڭ قۋاتتى ۇنىمەن تەربەتتى.

    الماتى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، العاشقى اۋەننەن-اق زال ەرەكشە اتموسفەراعا بولەندى: مىڭداعان دومبىرا ءۇنى ءبىر ارناعا توعىسىپ، ءداستۇر مەن قازىرگى مانەردى ۇشتاستىرعان تۇتاس مۋزىكالىق كەڭىستىككە اينالدى.

    Фото: Алматы өңірлік коммуникациялар қызметі

    فلەشموب رەپەرتۋارىندا قازاقستاندىق تانىمال كومپوزيتورلاردىڭ شىعارمالارى، سونداي-اق كۇيشى-ۆيرتۋوز اسىلبەك ەڭسەپوۆتىڭ كەڭىنەن تانىمال تۋىندىلارى ورىندالدى. ونىڭ شىعارماشىلىعى بۇگىندە ۇرپاقتار اراسىنداعى التىن كوپىرگە اينالعان.

    Фото: Алматы өңірлік коммуникациялар қызметі

    ءىس-شارانىڭ قۇرمەتتى قوناقتارى قاتارىندا ساحنا جۇلدىزدارى مەن گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلدەرى بولدى.

    Фото: Алматы өңірлік коммуникациялар қызметі

    فلەشموبقا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى – 189-مەكتەپتىڭ وقۋشىسى نۇرسۇلتان قۇدايبەرگەنوۆ. ول وسىنداي اۋقىمدى ءىس-شاراعا قاتىسقانىنا قۋانىشتى ەكەنىن ايتىپ، قازاقستان حالقىن كەلە جاتقان ناۋرىز مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

    Фото: Алматы өңірлік коммуникациялар қызметі

    مۋزىكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى قارلىعاش قالمامبەتوۆا دا بۇل باستاماعا شاكىرتتەرىمەن بىرگە قاتىسىپ، بىرنەشە اپتا بويى دايىندىق جۇرگىزگەنىن اتاپ ءوتتى.

    بۇل جەتىستىك تىركەلىپ، دومبىرامەن ەڭ كوپ ادامنىڭ ءبىر مەزەتتە كۇي ورىنداۋى رەتىندە قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا ەنگىزىلدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پەتروپاۆلدا دەنە شىنىقتىرۋ ءپانىنىڭ مۇعالىمى اناتولي ۆيسەلسكي ەكى ساۋساقپەن كەرمەدە تارتىلىپ تۇرۋ بويىنشا الەمدىك رەكوردتى جاڭارتقانىن جازعان ەدىك.

