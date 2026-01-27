ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    23:10, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتىدا ءبىر جىلدا 300 گە جۋىق ەگىز دۇنيەگە كەلدى

    الماتى. KAZINFORM - «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ الماتى قالاسى فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليستە بىلتىر 40846 نارەستە ومىرگە كەلگەن.

    Тәуелсіздік күнінде 7 егіз дүниеге келді
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    سونىڭ ىشىندە 300 گە جۋىق ەگىز، ال ءۇش وتباسىدا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى.

    الاتاۋ اۋدانىندا 62 ەگىز ءسابي تۋعان، بۇل - ەڭ جوعارى كورسەتكىش. ودان كەيىنگى ورىنداردا تۇركسىب اۋدانىندا - 45 ەگىز جانە 1 ۇشەم، ناۋرىزباي اۋدانىندا 42 ەگىز جانە 1 ۇشەم دۇنيەگە ەسىگىن اشتى.

    ال مەدەۋ اۋدانىندا 36 ەگىز جانە 1 ۇشەم، بوستاندىق اۋدانىندا 33 ەگىز، اۋەزوۆ اۋدانىندا 30 ەگىز، المالى اۋدانىندا 27 ەگىز، ال جەتىسۋ اۋدانىندا 23 ەگىز ءسابي تىركەلدى.

    - قازىر بالانىڭ تۋۋىن تىركەۋ بىرنەشە ءتاسىل ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. قىزمەتتى پرواكتيۆتى فورماتتا راسىمدەۋگە بولادى: بالا دۇنيەگە كەلگەننەن كەيىن ءبىر تاۋلىك ىشىندە انانىڭ تەلەفون نومىرىنە 1414 قىسقا نومىرىنەن قاجەتتى دەرەكتەردى سۇراتاتىن قۇتتىقتاۋ SMS- حابارلاما جىبەرىلەدى. سونداي-اق ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ ءموبيلدى قوسىمشالارى، ەلەكتروندى ۇكىمەت پورتالى جانە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ارقىلى راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بار، - دەپ حابارلادى كورپوراتسيا فيليالى.

    ەسكە سالايىق، مەملەكەت تاراپىنان جاڭا تۋعان بالاعا بەرىلەتىن ءبىرجولعى جاردەماقى مولشەرى - ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 38 ا ە ك، ال ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 63 ا ە ك. ەگىزدەر، ۇشەم نەمەسە تورتەم دۇنيەگە كەلگەن جاعدايدا، جاردەماقى ءار بالاعا جەكە-جەكە قاراستىرىلادى.

    بۇعان دەيىن حابيبا، حاليما جانە حاميدا ەسىمدى شىمكەنتتىك ۇشەم ۇيىنە شىعارىلدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار