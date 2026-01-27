الماتىدا ءبىر جىلدا 300 گە جۋىق ەگىز دۇنيەگە كەلدى
الماتى. KAZINFORM - «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ الماتى قالاسى فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليستە بىلتىر 40846 نارەستە ومىرگە كەلگەن.
سونىڭ ىشىندە 300 گە جۋىق ەگىز، ال ءۇش وتباسىدا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى.
الاتاۋ اۋدانىندا 62 ەگىز ءسابي تۋعان، بۇل - ەڭ جوعارى كورسەتكىش. ودان كەيىنگى ورىنداردا تۇركسىب اۋدانىندا - 45 ەگىز جانە 1 ۇشەم، ناۋرىزباي اۋدانىندا 42 ەگىز جانە 1 ۇشەم دۇنيەگە ەسىگىن اشتى.
ال مەدەۋ اۋدانىندا 36 ەگىز جانە 1 ۇشەم، بوستاندىق اۋدانىندا 33 ەگىز، اۋەزوۆ اۋدانىندا 30 ەگىز، المالى اۋدانىندا 27 ەگىز، ال جەتىسۋ اۋدانىندا 23 ەگىز ءسابي تىركەلدى.
- قازىر بالانىڭ تۋۋىن تىركەۋ بىرنەشە ءتاسىل ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. قىزمەتتى پرواكتيۆتى فورماتتا راسىمدەۋگە بولادى: بالا دۇنيەگە كەلگەننەن كەيىن ءبىر تاۋلىك ىشىندە انانىڭ تەلەفون نومىرىنە 1414 قىسقا نومىرىنەن قاجەتتى دەرەكتەردى سۇراتاتىن قۇتتىقتاۋ SMS- حابارلاما جىبەرىلەدى. سونداي-اق ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ ءموبيلدى قوسىمشالارى، ەلەكتروندى ۇكىمەت پورتالى جانە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ارقىلى راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بار، - دەپ حابارلادى كورپوراتسيا فيليالى.
ەسكە سالايىق، مەملەكەت تاراپىنان جاڭا تۋعان بالاعا بەرىلەتىن ءبىرجولعى جاردەماقى مولشەرى - ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 38 ا ە ك، ال ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 63 ا ە ك. ەگىزدەر، ۇشەم نەمەسە تورتەم دۇنيەگە كەلگەن جاعدايدا، جاردەماقى ءار بالاعا جەكە-جەكە قاراستىرىلادى.
بۇعان دەيىن حابيبا، حاليما جانە حاميدا ەسىمدى شىمكەنتتىك ۇشەم ۇيىنە شىعارىلدى.