الماتىدا ءبىر دونور ءتورت ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 4 كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ بازاسىندا كوپ اعزالىق دونورلىق پروتسەسس ءوتتى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
دونورلىق وتا مينيسترلىكتىڭ ترانسپلانتاتتاۋدى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىعىندا ءوتتى.
دونور 1967 -جىلى تۋعان ەر ادام بولدى، ونىڭ دارىگەرلەرى ميدىڭ ءولىمىن بەلگىلەدى. وتباسىنىڭ كەلىسىمىن العاننان كەيىن كوپ اعزالىق الۋ ۇيىمداستىرىلىپ، جۇرەك، باۋىر جانە ەكى بۇيرەك الىندى.
ترانسپلانتاتتاۋ بريگادالارىنىڭ ۋاقتىلى ۇيلەستىرۋى مەن جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا كەلەسى ترانسپلانتاتتاۋلار جۇرگىزىلدى:
جۇرەك 1967 -جىلى تۋعان پاتسيەنتكە قوندىرىلدى («كارديولوگيا جانە ءى ا ع ز ي» ا ق)؛
باۋىر 1967 -جىلى تۋعان پاتسيەنتكە ترانسپلانتاتتالدى («ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇ ع حو» ؛
وڭ بۇيرەك — 2006 -جىلى تۋعان رەتسيپيەنتكە («ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇ ع ح و»)؛
سول بۇيرەك — 1990 -جىلى تۋعان پاتسيەنتكە («ا. ن. سىزعانوۆ اتىنداعى ۇع ح و»).
بۇگىنگى تاڭدا ەل بويىنشا كۇتۋ پاراعىندا 4521 پاتسيەنت، ونىڭ ىشىندە 106 بالا تۇر. 2025 -جىلدىڭ العاشقى 10 ايىندا عانا ءولىم سالدارىنان تىزىمنەن 272 ادام شىعارىلدى - بۇل كۇن سايىن ءبىر ادام.
2025 -جىلدىڭ 12 ايىندا قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلاردان تەك 14 دونورلىق پروتسەسس جۇرگىزىلدى، ونىڭ بارىسىندا ومىرلىك ماڭىزدى اعزالاردى 60 ترانسپلانتاتتاۋ جۇزەگە اسىرىلدى.
- ءاربىر دونورلىق جاعداي — بۇل دارىگەرلەردىڭ، ۇيلەستىرۋشىلەردىڭ، زەرتحانالاردىڭ، ساناۆياتسيانىڭ جانە پروتسەسكە بىرنەشە مينۋت ىشىندە ەنگىزىلەتىن بارلىق قىزمەتتەردىڭ ۇلكەن بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى. ءبىراق باستىسى - دونور وتباسىنىڭ شەشىمى. ولاردىڭ باتىلدىعىنىڭ ارقاسىندا بۇگىندە ءوز مۇمكىندىكتەرىن جىلدار بويى كۇتكەن ادامدار ءومىر ءسۇرىپ جاتىر، - دەدى ترانسپلانتاتتاۋدى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىقتىڭ ديرەكتورى ايدار سيتقازينوۆ.
ستاتيستيكا كورسەتكەندەي، قازاقستانداعى اعزالارعا قاجەتتىلىك وتە جوعارى بولىپ قالا بەرمەك.
- مىڭداعان پاتسيەنت ترانسپلانتاتتاۋدى كۇتۋدى جالعاستىرادى ءارى ءبىز كۇن سايىن دەرلىك كومەكتەسە الاتىن ادامداردان ايىرىلامىز. سوندىقتان ءار قۇتقارىلعان پاتسيەنت - جاي عانا مەديتسينالىق جەڭىس ەمەس، قايتا ورالعان ادام ءومىرى، - دەدى دارىگەر.
