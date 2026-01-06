الماتىدا ءبىر اپتا بۇرىن جوعالعان جاس ءوسپىرىم تابىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 2025-جىلعى جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنان بەرى ىزدەۋدە بولعان 14 جاستاعى جاس ءوسپىرىمدى تاپتى.
ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان كامەلەتكە تولماعان بالانى ىزدەۋگە پوليتسيا بولىمشەلەرىمەن قاتار ەرىكتىلەر ۇيىمدارى مەن بەلسەندى ازاماتتار تارتىلدى. «قوعام» جەدەل ارەكەت ەتۋ جاساعىنىڭ مالىمەتىنشە، جاس ءوسپىرىم 2025-جىلعى 30-جەلتوقساندا ۇيىنەن شىعىپ كەتكەن.
جاس ءوسپىرىمنىڭ جۇرگەن جەرىن جەتىسۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ كريمينالدىق جانە يۋۆەنالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى انىقتادى.
- ونىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ەشقانداي قاۋىپ جوق. بۇعان دەيىن دە جاس ءوسپىرىم ۇيىنەن بىرنەشە رەت كەتىپ قالعان. تابىلعان ساتتە ول تۇرعىلىقتى مەكەنجايىنان تىس جەردە «قاڭعىپ جۇرگەن»، - دەپ حابارلادى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كامەلەتكە تولماعان بالا اناسىنا تاپسىرىلدى. وتباسىمەن پروفيلاكتيكالىق جانە ءتۇسىندىرۋ اڭگىمەسى جۇرگىزىلىپ، ماتەريالدار يۋۆەنالدىق پوليتسيانىڭ باقىلاۋىنا الىندى.
پوليتسيا وكىلدەرى ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا كومەكتەسكەن ەرىكتىلەر مەن ازاماتتارعا العىس ايتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اتىراۋ وبلىسىندا ءبىر وتباسىنىڭ ءتورت ادامى ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن ەدى.
ولاردى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى 2025-جىلعى 25-جەلتوقسانىندا باستالدى. ءدال وسى كۇنى تۋىستارى پوليتسياعا حابار بەرگەن.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ىزدەستىرۋ شارالارى تەك اتىراۋ وبلىسىندا ەمەس، قازاقستاننىڭ بۇكىل اۋماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.