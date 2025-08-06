ق ز
    الماتىدا عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتتى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا حالىق قاھارمانى، عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Almaty city holds memorial service for late pilot and cosmonaut Talgat Mussabayev
    фото: Kazinform

    تاريحي تۇلعامەن قوشتاسۋ ءراسىمى الماتىداعى وفيتسەرلەر ۇيىندە ۇيىمداستىرىلدى.

    В Алматы прощаются с космонавтом Талгатом Мусабаевым
    فوتو: كامشات ءابدىرايىم

    عيماراتتىڭ كىرەبەرىسىندە قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى. تالعات مۇسابايەۆتى سوڭعى ساپارعا شىعارىپ سالۋعا ونىڭ تۋعان-تۋىستارى، جاقىندارى، دوستارى، سونداي-اق مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى كەلدى. قاتىسۋشىلار قاتارىندا عارىشكەرلەر - توقتار اۋباكىروۆ پەن ايدىن ايىمبەتوۆ تە بار.

    В Алматы прощаются с космонавтом Талгатом Мусабаевым
    Фото: Kazinform
    Қазақстандықтар Талғат Мұсабаевпен қоштасты
    فوتو: كامشات ءابدىرايىم

    اڭىزعا اينالعان عارىشكەرمەن قوشتاسۋ راسىمىنەن كەيىن 28 گۆاردياشى- پانفيلوۆشىلار اتىنداعى ساياباقتاعى الاڭدا جانازا وقىلادى.

    В Алматы прощаются с космонавтом Талгатом Мусабаевым
    فوتو: كامشات ءابدىرايىم

    ەسكە سالايىق، 3-تامىز كۇنى 75 جاسىندا ۇشقىش-عارىشكەر، اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، حالىق قاھارمانى تالعات مۇسابايەۆ ومىردەن ءوتتى.

    В Алматы прощаются с космонавтом Талгатом Мусабаевым
    فوتو: كامشات ءابدىرايىم

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تالعات مۇسابايەۆتىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، ونىڭ وتاندىق عىلىم، تەحنيكا جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىنداعى زور ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.

    Қазақстандықтар Талғат Мұсабаевпен қоштасты
    فوتو: كامشات ءابدىرايىم
    «Казахстан никогда тебя не забудет»: в Алматы простились с космонавтом Талгатом Мусабаевым
    فوتو: Kazinform
    «Казахстан никогда тебя не забудет»: как прощались с Талгатом Мусабаевым в Алматы
    فوتو: Kazinform
    «Казахстан никогда тебя не забудет»: как прощались с Талгатом Мусабаевым в Алматы
    فوتو: Kazinform

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
