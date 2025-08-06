الماتىدا عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا حالىق قاھارمانى، عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتتى.
تاريحي تۇلعامەن قوشتاسۋ ءراسىمى الماتىداعى وفيتسەرلەر ۇيىندە ۇيىمداستىرىلدى.
عيماراتتىڭ كىرەبەرىسىندە قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەدى. تالعات مۇسابايەۆتى سوڭعى ساپارعا شىعارىپ سالۋعا ونىڭ تۋعان-تۋىستارى، جاقىندارى، دوستارى، سونداي-اق مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى كەلدى. قاتىسۋشىلار قاتارىندا عارىشكەرلەر - توقتار اۋباكىروۆ پەن ايدىن ايىمبەتوۆ تە بار.
اڭىزعا اينالعان عارىشكەرمەن قوشتاسۋ راسىمىنەن كەيىن 28 گۆاردياشى- پانفيلوۆشىلار اتىنداعى ساياباقتاعى الاڭدا جانازا وقىلادى.
ەسكە سالايىق، 3-تامىز كۇنى 75 جاسىندا ۇشقىش-عارىشكەر، اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، حالىق قاھارمانى تالعات مۇسابايەۆ ومىردەن ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تالعات مۇسابايەۆتىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، ونىڭ وتاندىق عىلىم، تەحنيكا جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىنداعى زور ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
اۆتور
دوسبول اتاجان