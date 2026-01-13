الماتىدا بيىل 7,5 مىڭ ءىرى كوشەت وتىرعىزىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى 2026-جىلعا ارنالعان قالانىڭ جاسىل جەلەگىن دامىتۋ جوسپارىمەن ءبولىستى.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، 2026-جىلى بيىكتىگى 5-6 مەتر بولاتىن شامامەن 7,5 مىڭ ءىرى كولەمدى اعاش، 38 مىڭ ستاندارتتى كوشەت جانە 500 مىڭنان استام كوپجىلدىق بۇتا وتىرعىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
كوگالداندىرۋ جۇمىستارى 23 ۋچاسكەدە جۇرگىزىلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا نەگىزگى ماگيسترالدىق جولداردىڭ بويى، قالاعا كىرەبەرىستەرى، وزەندەردىڭ جاعالاۋ ايماقتارى جانە قوعامدىق كەڭىستىكتەر بار.
- 2030-جىلعا دەيىنگى كەزەڭگە ارنالعان الماتىنىڭ دەندرولوگيالىق جوسپارىن ازىرلەۋ، اۆتوماتتاندىرىلعان سۋارۋ جۇيەلەرىن كەڭەيتۋ جانە تەحنيكالىق سۋدى پايدالانۋعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشۋ كوزدەلگەن. جاڭا ەگىلەتىن قىلقانجاپىراقتى اعاشتاردىڭ ۇلەسى %4 دان %20 عا دەيىن ارتادى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلدىڭ باسىندا ەلىمىزدىڭ بەس وڭىرىندە كوشەت وسىرەتىن 6 ءتالىمباق سالىنادى.