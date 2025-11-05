الماتىدا Bek Air ۇشاعىنىڭ اپاتىنا بايلانىستى سوت ۇكىمى شىقتى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2019-جىلى بولعان Bek Air ۇشاعىنىڭ اپاتىنا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى.
سوت مارقۇم ۇشقىشتار - مەيىرجان مولداقۇلوۆ پەن مارات مۇراتبايەۆتى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 344-بابىنىڭ 3-بولىگى (اۋە كولىگىن باسقارۋ نەمەسە پايدالانۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن بۇزۋ، ارەكەتتىڭ ابايسىزدىقتان ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ادامنىڭ ولىمىنە اكەپ سوعۋى) بويىنشا كىنالى تانىدى. ولاردىڭ ومىردەن وتۋىنە بايلانىستى قىلمىستىق جازا تاعايىندالعان جوق.
سوت جارىس سوزىندە پروكۋرور ايدوس پالمانوۆ ۇشاق اپاتىنا اۋە كەمەسىن باسقارعان ۇشقىشتار كىنالى ەكەنىن ايتتى.
ال جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى قازا تاپقان ۇشقىشتاردى اقتاپ، ولاردىڭ ورنىنا الماتى حالىقارالىق اۋەجايى مەن ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى قىزمەتكەرلەرىن جاۋاپقا تارتۋدى سۇرادى.
سونداي-اق ۇشقىشتاردىڭ ايەلدەرى تاعىلعان ايىپقا نارازىلىق ءبىلدىردى.
سوت بارىسىندا Bek Air اۋە كومپانياسىنىڭ مۇلكىنە شەكتەۋ قويدى.
ەسكە سالايىق، 2019-جىلدىڭ 27-جەلتوقسانىندا الماتىدان استانا قالاسىنا ۇشىپ شىققان Bek Air كومپانياسىنىڭ ۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتتى. كەيىن 95 جولاۋشىسى جانە 5 ەكيپاج مۇشەسى بار ۇشاقتىڭ اپاتقا ۇشىراعانى ءمالىم بولدى.
ۇشاق جەرگە قۇلاعان سوڭ سىرعاناپ بارىپ اۋەجاي اۋماعىنا جاقىن تۇستاعى اۋىل شەتىندەگى ەكى قاباتتى ۇيگە سوعىلعان. سالدارىنان 12 ادام قازا تاپتى. وسىدان كەيىن Bek Air اۋە كومپانياسىنا تيەسىلى توعىز Fokker-100 ۇشاعىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.