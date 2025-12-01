الماتىدا بالانى اياۋسىز تەپكەن ەر ادام قاماۋعا الىندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ ءبىرىنىڭ اۋلاسىندا ەر ادامنىڭ بالانى تەپكەن ءساتى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
وقيعا الاتاۋ اۋدانىندا بولعان. ۆيدەودان ەر ادامنىڭ بالالار الاڭىندا جۇگىرىپ بارىپ، بار كۇشىمەن بالانى تەپكەنىن كورۋگە بولادى. بالا قۇلاپ قالعان، ال ەر ادام وقيعا ورنىنان كەتىپ قالعان.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، الاتاۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
كۇدىكتى دەرەۋ ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
- بالالارعا قاتىستى مۇنداي ارەكەتتەرگە جول بەرىلمەيدى جانە ولار زاڭ اياسىندا قاتاڭ تۇردە توقتاتىلادى. قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا دا وقيعاعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل وقيعا بويىنشا جاعداي باقىلاۋدا جانە بالاعا ءتيىستى كومەكتىڭ ءبارى كورسەتىلەدى.
اۆتور
مەيىرمان لەس