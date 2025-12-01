ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:56, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىدا بالانى اياۋسىز تەپكەن ەر ادام قاماۋعا الىندى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ ءبىرىنىڭ اۋلاسىندا ەر ادامنىڭ بالانى تەپكەن ءساتى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.

    Ребенка избили на детской площадке в Алматы
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    وقيعا الاتاۋ اۋدانىندا بولعان. ۆيدەودان ەر ادامنىڭ بالالار الاڭىندا جۇگىرىپ بارىپ، بار كۇشىمەن بالانى تەپكەنىن كورۋگە بولادى. بالا قۇلاپ قالعان، ال ەر ادام وقيعا ورنىنان كەتىپ قالعان.

    الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، الاتاۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى بۇل دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.

    كۇدىكتى دەرەۋ ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.

    - بالالارعا قاتىستى مۇنداي ارەكەتتەرگە جول بەرىلمەيدى جانە ولار زاڭ اياسىندا قاتاڭ تۇردە توقتاتىلادى. قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.

    بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا دا وقيعاعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل وقيعا بويىنشا جاعداي باقىلاۋدا جانە بالاعا ءتيىستى كومەكتىڭ ءبارى كورسەتىلەدى.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار