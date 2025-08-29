الماتىدا بالالار زارداپ شەگەتىن جول اپاتتارى 60 پايىزعا ارتقان
الماتى. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى الماتى قالاسىندا 4 مىڭنان استام جول-كولىك وقيعاسى بولعان.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جول اپاتى سالدارىنان 5 مىڭنان استام ادام زارداپ شەكتى جانە 45 ادام قايتىس بولدى. سونداي-اق پوليتسيا بالالار زارداپ شەگەتىن جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى شامامەن %60 عا ارتقانىن اتاپ ءوتتى.
- جول-كولىك وقيعالارىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى - جىلدامدىقتى اسىرۋ، اراقاشىقتىقتى ساقتاماۋ، مانەۆر جاساۋ مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىنەن ءوتۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ. مۇنداي جاعدايلاردىڭ بارلىعىن جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ، بولدىرماۋعا بولادى. جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردى بارىنشا ساق بولۋعا شاقىرامىز. قالامىزدىڭ جولدارىن قاۋىپسىز ەتۋ ءۇشىن ءبارىمىز بىرگە ارەكەت ەتەيىك، - دەدى انىقتاۋ باسقارماسى ءبولىمىنىڭ باستىعى ەرجان شايحيەۆ.
ەسكە سالايىق، بىرنەشە اي بۇرىن الماتىدا جۇك كولىگى 7 جاسار قىزدى باسىپ كەتتى.
اۆتور
دوسبول اتاجان