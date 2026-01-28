ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:53, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتىدا ازىق-تۇلىك باعاسىن ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن كاسىپكەرلەرگە جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرىلەدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن نەسيەگە ءوتىنىش قابىلداۋ باستالدى.

    Фото: Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Астана қ. филиалынан

    «الماتى» الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى كاسىپكەرلەرگە اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋ ءۇشىن جىلدىق %0,01 مولشەرلەمەمەن نەسيە بەرەدى. قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قاراجاتتى شيكىزات ساتىپ الۋعا، قىزمەت اقىسىن تولەۋگە، جالاقى تولەۋگە جانە لوگيستيكالىق شىعىنداردى وتەۋگە بولادى.

    - قارجىلاندىرۋ العان وندىرۋشىلەر مەن ساۋدا جەلىلەرى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن نەگىزسىز وسىرمەۋ جانە كەلىسىلگەن مەرزىم ىشىندە دۇكەن سورەلەرىندەگى باعانى تۇراقتى دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋ جونىندە مىندەتتەمە الادى. نەسيە مەرزىمى - 3 ايدان 3  جىلعا دەيىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءوتىنىش 2026 -جىلى 20 - اقپانعا دەيىن قابىلدانادى. قارجى ءبولۋ تۋرالى شەشىمدى الماتى اكىمدىگى جانىنداعى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارى باعاسىن تۇراقتاندىرۋ تەتىكتەرىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى كوميسسيا قابىلدايدى.

    كاسىپكەرلەر جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەردىڭ شارتتارىمەن «الماتى» ا ك ك- ءنىڭ رەسمي سايتىندا تانىسا الادى. https://spkalmaty.kz/

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇكىمەتتە پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جيىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ ءبىر اپتاداعى جاعدايى قارالعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
