الماتىدا ازىق-تۇلىك باعاسىن ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن كاسىپكەرلەرگە جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن نەسيەگە ءوتىنىش قابىلداۋ باستالدى.
«الماتى» الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى كاسىپكەرلەرگە اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋ ءۇشىن جىلدىق %0,01 مولشەرلەمەمەن نەسيە بەرەدى. قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قاراجاتتى شيكىزات ساتىپ الۋعا، قىزمەت اقىسىن تولەۋگە، جالاقى تولەۋگە جانە لوگيستيكالىق شىعىنداردى وتەۋگە بولادى.
- قارجىلاندىرۋ العان وندىرۋشىلەر مەن ساۋدا جەلىلەرى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن نەگىزسىز وسىرمەۋ جانە كەلىسىلگەن مەرزىم ىشىندە دۇكەن سورەلەرىندەگى باعانى تۇراقتى دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋ جونىندە مىندەتتەمە الادى. نەسيە مەرزىمى - 3 ايدان 3 جىلعا دەيىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوتىنىش 2026 -جىلى 20 - اقپانعا دەيىن قابىلدانادى. قارجى ءبولۋ تۋرالى شەشىمدى الماتى اكىمدىگى جانىنداعى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارى باعاسىن تۇراقتاندىرۋ تەتىكتەرىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى كوميسسيا قابىلدايدى.
كاسىپكەرلەر جەڭىلدەتىلگەن نەسيەلەردىڭ شارتتارىمەن «الماتى» ا ك ك- ءنىڭ رەسمي سايتىندا تانىسا الادى. https://spkalmaty.kz/
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇكىمەتتە پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جيىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ ءبىر اپتاداعى جاعدايى قارالعان ەدى.