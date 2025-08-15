الماتىدا ايەلدەرگە ارنالعان قاۋىپسىز تاكسي تەگىن قاتىنايدى
الماتى. KAZINFORM - جاڭا ادامدار قوزعالىسى الماتى كوشەلەرىندە قاۋىپسىز ايەلدەر تاكسيى جوباسىنىڭ 7 كولىگى جۇرە باستاعانىن ءمالىم ەتتى.
جاڭا ادامدار قوزعالىسى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلىنىڭ تاپسىرماسىن جانە قاۋىپسىز قازاقستان اكسياسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قوعامدا قاۋىپسىزدىك پەن قۇرمەت مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جوبانى ىسكە قوستى. بۇل جوبا مىڭداعان ايەلدەر تاپ بولاتىن ماسەلەنى كوتەرەدى.
جوبا بەلسەندىلەرىنىڭ ايتۋىنشا، ارنايى بەزەندىرىلگەن كولىكتەردە ساپار تەگىن. جۇرگىزۋشىلەر دە، جولاۋشىلار دا تەك ايەلدەردەن تۇرادى. تاكسي 1-قىركۇيەككە دەيىن الماتىدا جانە قالا ماڭىنداعى اۋدانداردا - قاسكەلەڭ مەن بەساعاشتا جۇمىس ىستەيدى.
جولاۋشىلارعا وزدەرى قالاعان جاعدايدا حاراسسمەنتكە نەمەسە ءوزىن قاۋىپسىز سەزىنبەۋىنە بايلانىستى جەكە وقيعاسىمەن ءبولىسۋ ۇسىنىلادى.
- جولاۋشىنىڭ كەلىسىمىمەن ءار كولىكتە قۇپيالىلىق ساقتالا وتىرىپ، اۋديو جانە بەينەتۇسىرىلىم جۇرگىزىلەدى. بۇل جازبالار جوباعا تيەسىلى YouTube ارناسىندا جاريالانادى. كورەرمەندەر ايەلدەردىڭ شىنايى وقيعالارىن تىڭداپ، زاڭگەرلەر مەن پسيحولوگتاردىڭ كەڭەستەرىن الىپ، باستامانى قولدايتىن تانىمال تۇلعالاردىڭ قاتىسۋىن كورە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جوبانىڭ باستى ماقساتى - ءاربىر ايەل ءوزىن قاۋىپسىز ءارى ەستىلەتىندەي سەزىنەتىن كەڭىستىك قالىپتاستىرۋ. ءبىز حاراسسمەنتكە نولدىك توزىمدىلىكتى ورنىقتىرىپ، جەكە شەكارانى قۇرمەتتەيتىن قوعامدىق مادەنيەت قالىپتاستىرۋدى كوزدەيمىز. بۇل - ءاربىر ادام ءوز ارەكەتى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك الاتىن قاۋىپسىز جانە ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋداعى قادام.
بارلىق قالاۋشىلار باستامانى قولداپ، قوعامدىق ديالوگقا قاتىسۋ ءۇشىن Instagram ديرەكتىنە جازا الادى:
- @Tumaaarrr
- @Zhana.adamdar
قىزىعۋشىلىق تانىتقان قىزدار تاكسي جۇرگىزۋشىسى بولۋ ءۇشىن ءوتىنىم بەرە الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت «جاڭا ادامدار» جاستار فورۋمىندا ءسوز سويلەگەنىن جازعان ەدىك. فورۋمدا «جاڭا ادامدار» قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى اسەل بادەنوۆا پرەزيدەنتكە ۇيىم قۇرىلعالى بەرى قوزعالىستىڭ اتقارعان يگى ىستەرى مەن ازاماتتىق باستامالارىن تانىستىرعان بولاتىن.