الماتىدا پاتەر توناۋمەن اينالىسقان كۇدىكتىلەر ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قالا اۋماعىندا پاتەر توناۋمەن اينالىسقان ادامدار توبىنىڭ قىلمىستىق ارەكەتىن اشكەرەلەدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، توپ مۇشەلەرى الدىن الا كەلىسىپ، جۇيەلى تۇردە ارەكەت ەتىپ، تۇرعىن ۇيلەرگە زاڭسىز كىرىپ، ازاماتتاردىڭ باعالى زاتتارى مەن مۇلكىن ۇرلاعان.
- قولعا ءتۇسىرۋ جانە ودان كەيىنگى تەرگەۋ ارەكەتتەرى بارىسىندا كۇدىكتىلەردىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرگە قاتىسى بار ەكەنىن دالەلدەيتىن زاتتاي ايعاقتار تاركىلەندى. ۇرلانعان مۇلىكتىڭ ءبىر بولىگى زاڭدى يەلەرىنە قايتارىلدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
قازىرگى تاڭدا قىلمىستىق ارەكەتتىڭ بىرنەشە دەرەگى انىقتالدى. ۇستالعانداردىڭ الماتى اۋماعىندا جاسالعان باسقا دا وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بارى تەكسەرىلىپ جاتىر.
اتالعان فاكتىلەر بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇمىستارى باستالدى. قاجەتتى تەرگەۋ جانە جەدەل ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- مۇلىكتىك قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جانە جولىن كەسۋ باعىتىنداعى جۇمىس پوليتسيانىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن پوليتسيا تاراتقان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ەكى كۇدىكتى جابىرلەنۋشىنى بايلاپ، زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن اقشانى ۇرلاپ كەتكەنىن جازعانبىز.