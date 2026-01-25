ق ز
    الماتىدا پاتەر توناۋمەن اينالىسقان كۇدىكتىلەر ۇستالدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قالا اۋماعىندا پاتەر توناۋمەن اينالىسقان ادامدار توبىنىڭ قىلمىستىق ارەكەتىن اشكەرەلەدى.

    Фото: Алматы полициясы

    تەرگەۋ مالىمەتىنشە، توپ مۇشەلەرى الدىن الا كەلىسىپ، جۇيەلى تۇردە ارەكەت ەتىپ، تۇرعىن ۇيلەرگە زاڭسىز كىرىپ، ازاماتتاردىڭ باعالى زاتتارى مەن مۇلكىن ۇرلاعان.

    - قولعا ءتۇسىرۋ جانە ودان كەيىنگى تەرگەۋ ارەكەتتەرى بارىسىندا كۇدىكتىلەردىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرگە قاتىسى بار ەكەنىن دالەلدەيتىن زاتتاي ايعاقتار تاركىلەندى. ۇرلانعان مۇلىكتىڭ ءبىر بولىگى زاڭدى يەلەرىنە قايتارىلدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.

    قازىرگى تاڭدا قىلمىستىق ارەكەتتىڭ بىرنەشە دەرەگى انىقتالدى. ۇستالعانداردىڭ الماتى اۋماعىندا جاسالعان باسقا دا وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بارى تەكسەرىلىپ جاتىر.

    اتالعان فاكتىلەر بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇمىستارى باستالدى. قاجەتتى تەرگەۋ جانە جەدەل ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    - مۇلىكتىك قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جانە جولىن كەسۋ باعىتىنداعى جۇمىس پوليتسيانىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن پوليتسيا تاراتقان حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ەكى كۇدىكتى جابىرلەنۋشىنى بايلاپ، زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن اقشانى ۇرلاپ كەتكەنىن جازعانبىز.

