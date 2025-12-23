10:25, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الماتىدا اسانالى اشىموۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر
الماتى. KAINFORM - بۇگىن، 23 - جەلتوقساندا اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترىندا كورنەكتى اكتەر، رەجيسسەر، قازاق ك س ر جانە ك س ر و حالىق ءارتىسى اسانالى اشىموۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.
قارالى جيىنعا مادەنيەت جانە ونەر سالاسىنىڭ وكىلدەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، مارقۇمنىڭ ارىپتەستەرى، شاكىرتتەرى جانە قالا تۇرعىندارى جينالدى.
جەرلەۋ ءراسىمى بۇگىن كەيىنىرەك «كەڭساي-1» زيراتىندا وتەدى.
ەسكە سالايىق، اسانالى ءاشىموۆ 21 - جەلتوقسان كۇنى 89 جاسقا قاراعان شاعىندا ومىردەن ءوتتى. ول قازاق كينوسى مەن تەاترىنىڭ التىن قورىنا ەنگەن ونداعان ءرولدى سومداپ، بىرنەشە بۋىن اكتەردىڭ قالىپتاسۋىنا ۇلەس قوستى.