ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:25, 23 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىدا اسانالى اشىموۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر

    الماتى. KAINFORM - بۇگىن، 23 - جەلتوقساندا اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترىندا كورنەكتى اكتەر، رەجيسسەر، قازاق ك س ر جانە ك س ر و حالىق ءارتىسى اسانالى اشىموۆپەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.

    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    قارالى جيىنعا مادەنيەت جانە ونەر سالاسىنىڭ وكىلدەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، مارقۇمنىڭ ارىپتەستەرى، شاكىرتتەرى جانە قالا تۇرعىندارى جينالدى.

    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    جەرلەۋ ءراسىمى بۇگىن كەيىنىرەك «كەڭساي-1» زيراتىندا وتەدى.

    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    ەسكە سالايىق، اسانالى ءاشىموۆ 21 - جەلتوقسان كۇنى 89 جاسقا قاراعان شاعىندا ومىردەن ءوتتى. ول قازاق كينوسى مەن تەاترىنىڭ التىن قورىنا ەنگەن ونداعان ءرولدى سومداپ، بىرنەشە بۋىن اكتەردىڭ قالىپتاسۋىنا ۇلەس قوستى.

    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасып жатыр
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

     

    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасып жатыр
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
