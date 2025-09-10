الماتىدا اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتىنىڭ جانىندا تۇرعىننان 13 ميلليون تەڭگەنى ۇرلاپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا تولە بي داڭعىلىنداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتىنىڭ جانىندا قاراقشىلىق شابۋىل جاسالدى.
قىلمىس تولە بي داڭعىلى بويىندا ورنالاسقان ايىرباستاۋ پۋنكتىنىڭ جانىندا بولعان. بەيمالىم ەر ادام قالا تۇرعىنىنان 13 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى اقشانى تارتىپ العان.
جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا المالى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتى الماتى قالاسىنىڭ 39 جاستاعى تۇرعىنىن انىقتاپ، ۇستادى.
- ونىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايىن ءتىنتۋ كەزىندە قىلمىس جاسالعان ساتتە بەينەجازبالارعا تۇسكەن كيىمدەر، اقشالاي قاراجات جانە باسقا دا زاتتاي ايعاقتار تابىلىپ، تاركىلەندى. كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلۋدە، ونىڭ وسىعان ۇقساس باسقا دا دەرەكتەرگە قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەدى، المالى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ماقسات پشان.