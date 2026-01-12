الماتىدا «ادەمى» نومىرگە ءبىر اپتادا 19 مىڭ ءوتىنىش تۇسكەن
الماتى. KAZINFORM - بيىل 5-قاڭتاردان باستاپ ەلىمىزدە ءوز كولىگىنە مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن تاڭداۋ قىزمەتى اشىلدى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى سەرىك شۋمايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ءبىر اپتا ىشىندە الماتىلىقتار 19100 جاڭا نومىرگە ءوتىنىش جىبەرگەن. ول ءنومىردى تاڭداۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋ وسى جۇمىستى اشىق ەتىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋدى كوزدەيتىن اۋقىمدى باعدارلامانىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەتتىك نومىرلەردىڭ بىرنەشە ساناتى قاراستىرىلعان. ولاردىڭ قۇنى 10 نان 280 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (ا ە ك) دەيىن بارادى. باعا اۆتوكولىك يەسى تاڭداعان ساندىق نەمەسە ارىپتىك كومبيناتسياعا بايلانىستى. مەملەكەتتىك نومىرلەردى ساتىپ الۋدان تۇسكەن قاراجات قالا بيۋجەتىنە تۇسەدى. قازىر بىردەي ءۇش ساننان تۇراتىن، باسىندا نەمەسە سوڭىندا نولدەرى بار نومىرلەرگە سۇرانىس وتە جوعارى، - دەدى سەرىك شۋمايەۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا ءنومىر تاڭداۋ ءۇشىن ءوتىنىش مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى ارقىلى بەرىلەدى. دەگەنمەن، الداعى ۋاقىتتا بۇل قىزمەت ونلاين فورماتتا - ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى مەن موبيلدى قوسىمشالار ارقىلى قولجەتىمدى بولماق.
- ارىپتىك جانە ساندىق كومبيناتسيالار جالپى قابىلدانعان مورالدىق نورمالارعا ساي بولۋى ءتيىس. ءبىز مۇنى الدىن الا ەسكەرتەمىز، ياعني بالاعات سوزدەر نەمەسە بىرەۋدىڭ ار-نامىسى مەن قادىر-قاسيەتىنە نۇقسان كەلتىرەتىن جازۋى بار نومىرلەر بولمايدى. بارلىعى ادەپتەن اسپاۋى كەرەك، - دەدى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي وكىلى سالتانات ازىربەك.
ەسكە سالايىق، اباي وبلىسىنىڭ 700 دەن اسا تۇرعىنى جەكە اۆتوكولىك ءنومىرىن ەركىن تاڭدادى.