ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:37, 04 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتىدا اۋە رەيستەرى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەشىگىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - Air Astana بۇگىن استاناداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەيستەردىڭ روتاتسيالىق كىدىرىسى، سونداي-اق كەستەدەگى وزگەرىستەر جالعاسىپ جاتقانى تۋرالى حابارلادى.

    Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдың 2025 жылғы жетістіктері қандай
    فوتو: نۇرسۇلتان نازاربايەۆ اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايى

    بۇعان دەيىن اۋە كومپانياسى Airbus A320neo توبىنداعى ۇشاقتاردا ورىندالاتىن رەيستەردىڭ 3-4-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى ۇشىپ شىعۋعا شەكتەۋ قويىلعاندىقتان كەشىكتىرىلگەندىگى تۋرالى حابارلاعان ەدى.

    - اۋە كومپانياسى كەستەنى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن بارلىق شارانى قابىلداپ جاتىر، سونىڭ ىشىندە FlyArystan اۋە كومپانياسىنىڭ رەزەرۆتىك ۇشاعىن ىسكە قوسادى. اۋەجايعا بارار الدىندا اۋە كومپانيانىڭ سايتىندا رەيسىڭىزدىڭ مارتەبەسىن تەكسەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جولاۋشىلار رەيستەر كەشىككەن جاعدايدا جەدەل جەلىگە حابارلاسا الادى:

    جەدەل جەلى: 77272444478+

    WhatsApp: +7 702 702 00 74

    Online chat: airastana.com

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
