الماتىدا اۋە رەيستەرى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەشىگىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Air Astana بۇگىن استاناداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەيستەردىڭ روتاتسيالىق كىدىرىسى، سونداي-اق كەستەدەگى وزگەرىستەر جالعاسىپ جاتقانى تۋرالى حابارلادى.
بۇعان دەيىن اۋە كومپانياسى Airbus A320neo توبىنداعى ۇشاقتاردا ورىندالاتىن رەيستەردىڭ 3-4-قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى ۇشىپ شىعۋعا شەكتەۋ قويىلعاندىقتان كەشىكتىرىلگەندىگى تۋرالى حابارلاعان ەدى.
- اۋە كومپانياسى كەستەنى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن بارلىق شارانى قابىلداپ جاتىر، سونىڭ ىشىندە FlyArystan اۋە كومپانياسىنىڭ رەزەرۆتىك ۇشاعىن ىسكە قوسادى. اۋەجايعا بارار الدىندا اۋە كومپانيانىڭ سايتىندا رەيسىڭىزدىڭ مارتەبەسىن تەكسەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جولاۋشىلار رەيستەر كەشىككەن جاعدايدا جەدەل جەلىگە حابارلاسا الادى:
جەدەل جەلى: 77272444478+
WhatsApp: +7 702 702 00 74
Online chat: airastana.com