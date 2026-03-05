ق ز
    12:55, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    الماتىدا 8-ناۋرىز مەرەكەسى قالاي وتەدى

    الماتى. قازاقپارات - 8-ناۋرىز قارساڭىندا الماتىنىڭ بارلىق اۋدانىندا مەرەكەلىك ءىس-شارالار ءوتىپ جاتىر.

    8 НАУРЫЗ
    فوتو: Kazinform

    المالى اۋدانىندا بۇگىن ساعات 15:00 دە «كوكتەم قۇشاعىندا» كونسەرتى وتەدى. مەرەكەلىك ءىس-شارا قازاق ۇلتتىق قىزدار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ۇيىمداستىرىلادى.

    اۋەزوۆ اۋدانىندا 5-ناۋرىز ساعات 15:00 دە «كوكتەم شۋاعى» كونسەرتى بولادى. وتەتىن ورنى - نارحوز ۋنيۆەرسيتەتى. ءدال سول ۋاقىتتا الاتاۋ اۋدانىنىڭ يننوۆاتسيالىق شىعارماشىلىق ورتالىعىندا مەرەكەلىك ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى.

    ودان بولەك بۇگىن تۇركسىب اۋدانىنىڭ №6-وقۋشىلار ۇيىندە، بوستاندىق اۋدانىنىڭ «كونكورديا» تەاترىندا، ناۋرىزباي اۋدانىنىڭ يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار ورتالىعىندا مەرەكەلىك باعدارلامار ءوتىپ جاتىر.

    ەرتەڭ ساعات 14:00 دە اۋەزوۆ اۋدانىنىڭ سارىارقا سكۆەرىندە ارداگەرلەر كەڭەسى جانە بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعى ۇيىمداستىراتىن «اسىل اجە» رەترو-كونسەرتى وتەدى.

    مەدەۋ اۋدانىندا ورنالاسقان جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك فيلارمونياسىندا 6-ناۋرىز ساعات 11:00 دە «ايەلمەن الەم ادەمى» كونسەرتى جانە كوپبالالى انالاردى «التىن القا» جانە «كۇمىس القا» توسبەلگىلەرىمەن ماراپاتتاۋ ءراسىمى بولادى.

    7-ناۋرىز كۇنى ساعات 12:00 دە جەتىسۋ اۋدانىنىڭ مادەنيەت ۇيىندە «ارۋلار - اسىل جاندار» كونسەرتى وتەدى.

    ەسكە سالايىق، ەلوردادا حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك Gala Ballet وتەدى.

     

