الماتىدا 40 قاباتتى كەشەننىڭ ەندىگى تاعدىرى نە بولماق
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 40 قاباتتى كەشەننىڭ قۇرىلىسى توڭىرەگىندەگى داۋ ءالى دە باسىلعان جوق. Kazinform ءتىلشىسى وسى جوبانىڭ قازىرگى جاعدايى مەن الدا نە بولارىن انىقتاپ كوردى.
RAMS Beyond دەپ اتالاتىن 40 قاباتتى عيماراتتىڭ تيميريازيەۆ كوشەسى مەن سەيفۋللين داڭعىلىنىڭ قيىلىسىنداعى قۇرىلىسىنا قاتىستى حالىق اراسىندا كوپ پىكىر ايتىلدى. رەداكسيا بۇل نىسان بويىنشا جاعدايدى ناقتىلاۋ ءۇشىن يندۋستريا جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە رەسمي ساۋال جولدادى.
كىمدەر جازالاندى
ۆيتسە-مينيستر قۋاندىق قاجكەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، «كوممەرتسيالىق جانە جەراستى اۆتوتۇراعى بار كوپفۋنكتسيونالدى عيمارات (ج ك beyond)» جوباسىنىڭ تاپسىرىس بەرۋشىسى ءارى جەر ۋچاسكەسىنىڭ يەسى - «BR Construction Qazaqstan» ج ش س.
قالا اكىمدىگى جەر يەسىنە قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ تۋرالى كودەكستىڭ 316-بابىنىڭ 1-بولىگى مەن 321-بابى بويىنشا اكىمشىلىك شارالار قابىلداپ، انىقتالعان زاڭ بۇزۋدى جويۋ ءۇشىن قۇرىلىس جۇمىستارىن توقتاتا تۇرۋ تۋرالى نۇسقاما بەرگەن.
- بۇگىنگى تاڭدا انىقتالعان زاڭ بۇزۋدى جويۋ تۋرالى نۇسقاماعا سايكەس قۇرىلىس توقتاتىلعان، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
جوبانىڭ ەندىگى تاعدىرى نەبولماق
قۋاندىق قاجكەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، سالالىق زاڭناماعا سايكەس ەلدى مەكەن اۋماقتارىن دامىتۋ، ونىڭ ىشىندە قۇرىلىسقا رۇقسات بەرۋ ماسەلەلەرى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قۇزىرەتىندە.
- بۇل نىسان بويىنشا قالا اكىمدىگى ساۋلەت-جوسپارلاۋ تاپسىرماسىن جانە كەلىسىلگەن ەسكيزدىك جوبانى بەرگەن. قۇرىلىس قازىرگى تاڭدا توقتاتىلعان. وسى جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا مينيسترلىك جوسپارلى تەكسەرىس جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. تەكسەرۋ بارىسىندا رۇقسات قۇجاتتارىنىڭ زاڭدى نە زاڭسىز ەكەنى قارالادى. ەگەر زاڭ بۇزۋ انىقتالسا، ءتيىستى شارالار قابىلدانادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
مينيسترلىك وكىلى بۇل جوبا بويىنشا سوت ءىسى ءجۇرىپ جاتپاعانىن ايتتى.
اكىمدىك نەدەيدى
جۋىردا الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى 40 قاباتتى عيماراتقا قاتىستى دەپۋتاتتىق ساۋالعا جاۋاپ بەرىپ، قالا قۇرىلىسى باقىلاۋ باسقارماسى تاراپىنان قۇرىلىس كومپانياسىنا قاتىستى جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەنىن مالىمدەدى.
ناتيجەسىندە، قۇرىلىس كومپانياسى ساۋلەت- جوسپارلاۋ تاپسىرماسىن الىپ، ەسكيزدىك جوبانى كەلىسۋدەن وتكىزگەنى انىقتالعان. سونداي-اق، قازىرگى تاڭدا قۇرىلىس جۇمىستارى ۋاقىتشا توقتاتىلعان. بۇل اۋماقتا سكۆەر نەمەسە الەۋمەتتىك نىسان سالۋ جوسپارلانباعان.
بۇعان دەيىن اكىمدىك اباي داڭعىلىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ سولتۇستىگىندە، ياسساۋي كوشەسىنىڭ شىعىسىندا جانە ۇلكەن اينالما جولدىڭ باتىسىندا توعىز قاباتتان بيىك كوپفۋنكتسيونالدى عيماراتتاردى سالۋعا تەك ولاردىڭ قوعامدىق ماڭىزى دالەلدەنگەن جاعدايدا جانە بارلىق تالاپ ساقتالعان كەزدە عانا رۇقسات بەرىلەتىنىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، تامىزدىڭ سوڭىندا الماتىدا قوعامدا ۇلكەن داۋ تۋدىرعان 40 قاباتتى RAMS eyond كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى ۋاقىتشا توقتاتىلعان ەدى.