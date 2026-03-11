الماتىدا 2700 جۇمىسشى مەن 1200 تەحنيكا قار تازالاپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قالىڭ قارعا بايلانىستى كوممۋنالدىق قىزمەت كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
الماتىدا 10-ناۋرىز كەشكى ۋاقىتتان باستاپ قار جاۋا باستادى. قالالىق قىزمەتتەردىڭ مالىمەتىنشە، قازىردىڭ وزىندە شامامەن 3-4 س م قار جاۋعان. ونى تازالاۋعا 75 جەدەل بريگادا، 2710 جول سالاسىنىڭ جۇمىسشىسى جانە 1225 تەحنيكا تارتىلدى. 200 دەن استام جول تازالايتىن تەحنيكا جولعا كوكتايعاققا قارسى ارنايى ماتەريالدار سەپتى. سەبۋ جۇمىستارى بىتكەن سوڭ، تەحنيكا 28 بريگاداعا ءبولىنىپ، كوشەلەردى تازالاۋ جۇمىستارىنا كىرىستى.
- قازىرگى ۋاقىتتا جولدارعا ءۇشىنشى رەت قۇم-تۇز قوسپاسى سەبىلىپ جاتىر. بۇل شارالار كوكتايعاقتىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قالا تۇرعىندارىنا بارىنشا ساق بولۋ ەسكەرتىلەدى: جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىقتى تومەندەتىپ، اراقاشىقتىق ساقتاۋعا، ال جۇرگىنشىلەرگە تروتۋارلاردا اباي بولۋعا كەڭەس بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.