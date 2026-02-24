الماتىدا 25-اقپاندا دابىل سيرەنالارى ىسكە قوسىلادى
الماتى. قازاقپارات – 25-اقپاندا ساعات 11:00 دە قالالىق توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى «كوكتەم-2026» رەسپۋبليكالىق وقۋ-جاتتىعۋى اياسىندا حالىقتى قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسىنە تەحنيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزەدى.
تەكسەرۋ كەزىندە «بارلىعىڭىزدىڭ نازارىڭىزعا!» دابىل سيگنالى بويىنشا قالا اۋماعىنداعى سيرەنالار از ۋاقىتقا قوسىلادى. سونداي-اق سىناق حابارلاماسىن تاراتۋ ءۇشىن تەلە جانە راديوارنالاردى ۋاقىتشا توقتاتۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلادى.
الماتى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى تۇرعىندارعا سابىر ساقتاۋدى ەسكەرتتى.
- «بارلىعىڭىزدىڭ نازارىڭىزعا!» سيگنالى - توتەنشە جاعداي ءقاۋپى تونگەن نەمەسە تۋىنداعان كەزدە شۇعىل اقپارات تاراتار الدىندا حالىقتىڭ نازارىن اۋدارۋ ءۇشىن بەرىلەتىن ەسكەرتۋ بەلگىسى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تۇرعىندار دىبىستىق سيگنالدى ەستىگەن كەزدە تەلەديداردى نەمەسە راديوقابىلداعىشتى قوسۋى، رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستار مەن ءموبيلدى قولدانبالارداعى اقپاراتپەن تانىسۋى جانە ۇسىنىلعان نۇسقاۋلارعا مۇقيات باعىنۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار 25-26-اقپاندا قالانىڭ ءار اۋدانىندا وزەن ارنالارى مەن ارىق جۇيەلەرىن تازالاۋ بويىنشا پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار جۇرگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا سۋ تاسقىنى جاعدايى باقىلاۋدا، قالانىڭ جەدەل قىزمەتتەرى الدىن الا قاجەتتى پروفيلاكتيكالىق شارالاردى اتقاردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ماۋسىمدىق وزگەرىستەر نەگىزىنەن قالىڭ جاۋىن-شاشىن مەن كوكتەمگى قاردىڭ ەرۋىنە بايلانىستى، بۇل الماتى ءۇشىن قالىپتى قۇبىلىس بولىپ ەسەپتەلەدى. سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق اياسىندا قالا اۋماعىنان 150 مىڭ تەكشە مەترگە جۋىق قار شىعارىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باقتىگەرەيەۆ قالادا سۋ تاسقىنى بولادى دەپ الاڭداۋعا نەگىز جوق ەكەنىن، تۇرعىن ءۇي سەكتورى مەن ينفراقۇرىلىم نىساندارىن كوكتەمدە سۋ باساتىن قاۋىپ تە ەداۋىر ازايعانىن ايتقان ەدى.