ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:43, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    الماتىدا 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان قالانى دامىتۋ جوسپارى قابىلداندى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان قالانى دامىتۋ جوسپارى قابىلداندى. بۇل تۋرالى الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا وتكەن بريفينگ كەزىندە ايتتى.

    Алматыда 2026-2030 жылдарға арналған қаланы дамыту жоспары қабылданды
    Фото: Алматы әкімдігі

    الماتىنىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان جاڭا دامۋ جوسپارى مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان ستراتەگيالىق مىندەتتەرگە نەگىزدەلگەن. قۇجات شاھاردىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.

    نەگىزگى باسىمدىقتار قاتارىندا كولىك جۇيەسىن جان-جاقتى دامىتۋ، قولايلى قالالىق ورتانى قالىپتاستىرۋ، الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ، ەكولوگيالىق باستامالاردى قولداۋ، سيفرلىق ترانسفورماتسيانى جەدەلدەتۋ جانە قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.

    - الداعى بەس جىل ىشىندە الماتىنىڭ جالپى وڭىرلىك ءونىم كولەمىن 70 تريلليون تەڭگەگە دەيىن، ياعني شامامەن ەكى ەسەگە ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى قالا باسشىسى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 1,9 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، ەكونوميكا 6,4 پايىزعا ۇلعايعانىن حابارلاعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار