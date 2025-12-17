الماتىدا 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان قالانى دامىتۋ جوسپارى قابىلداندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان قالانى دامىتۋ جوسپارى قابىلداندى. بۇل تۋرالى الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا وتكەن بريفينگ كەزىندە ايتتى.
الماتىنىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان جاڭا دامۋ جوسپارى مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان ستراتەگيالىق مىندەتتەرگە نەگىزدەلگەن. قۇجات شاھاردىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
نەگىزگى باسىمدىقتار قاتارىندا كولىك جۇيەسىن جان-جاقتى دامىتۋ، قولايلى قالالىق ورتانى قالىپتاستىرۋ، الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ، ەكولوگيالىق باستامالاردى قولداۋ، سيفرلىق ترانسفورماتسيانى جەدەلدەتۋ جانە قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
- الداعى بەس جىل ىشىندە الماتىنىڭ جالپى وڭىرلىك ءونىم كولەمىن 70 تريلليون تەڭگەگە دەيىن، ياعني شامامەن ەكى ەسەگە ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى قالا باسشىسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 1,9 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، ەكونوميكا 6,4 پايىزعا ۇلعايعانىن حابارلاعانبىز.