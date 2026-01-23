الماتىدا 2025-جىلى قانشا ادام جوعالىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا قالادا بىلتىر جوعالعان ادامداردىڭ سانى، جىنىسى، جاس ەرەكشەلىگى جانە ءتىرى نەمەسە قايتىس بولعان جاعدايلارى تۋرالى دەرەكتەردى ۇسىندى.
الماتىدا 2025-جىلى ازاماتتاردىڭ حابار-وشارسىز جوعالۋ فاكتىلەرى بويىنشا 239 ارىز تىركەلگەن. قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىڭ الدىڭعى جىلدارى جوعالعانداردى قوسا العاندا، بىلتىر ءتىرى تابىلعاندار سانى 4 402 ادام بولعان.
- ونىڭ ىشىندە ەر ادامدار - 2 519، ال ايەل ادامدار - 1 883. سونىمەن قاتار 12 ادامنىڭ ءمايىتى انىقتالدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
پوليتسيا وكىلدەرى ءمايىتى تابىلعان ادامداردىڭ اراسىندا كىسى قولىنان قازا تاپقاندار جوق ەكەنىن راستادى. جوعالعانداردىڭ جاس ەرەكشەلىگى بويىنشا ستاتيستيكاعا قاراعاندا، كامەلەتكە تولماعاندار 10-15 جاس ارالىعىندا، ال ەرەسەكتەر 35-60 جاس ارالىعىندا ورنالاسقان. جوعالعاندار اراسىنداعى ەر ادامداردىڭ ۇلەسى جوعارى.
پوليتسيانىڭ رەسمي وكىلى سالتانات ازىربەكتىڭ ايتۋىنشا، كوپ جاعدايدا جوعالۋ فاكتىلەرىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - تۇرمىستىق جانجال. كامەلەتكە تولماعان بالالار كەيدە اتا-اناسىمەن ۇرىسىپ، ۇيدەن كەتسە، ەرەسەك ادامداردىڭ ىشىندە جۇبايىمەن تۇسىنىسپەۋشىلىك بولعان جاعدايدا حابارسىز كەتۋ جاعدايلارى تىركەلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اتىراۋ وبلاستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى جانگەلدين اۋىلىندا جوعالعان وتباسى مۇشەلەرى مەيرامگۇل قارابالينا مەن ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى ىزدەۋ جۇمىسى توقتالدى دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعارعان ەدى.
ىزدەۋ تەك ازاماتتار تابىلعان كەزدە توقتايدى. سوندىقتان ىزدەستىرۋ جۇمىسى ءالى جالعاسىپ جاتىر.