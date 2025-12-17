الماتىدا 1,9 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، ەكونوميكا 6,4 پايىزعا ۇلعايدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگ كەزىندە 2025-جىلى قاڭتار-قاراشا ايلارىنداعى مەگاپوليستىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىن تانىستىردى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، قالانىڭ باستى باسىمدىعى - ۇزاق مەرزىمدى دامۋدىڭ نەگىزى سانالاتىن ەكونوميكانىڭ تۇراقتى ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ.
- بيىل الماتىدا ىسكەرلىك بەلسەندىلىك جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ، ينۆەستيتسيالىق سەرپىن وڭ باعىتتا دامىدى. 11 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىسقا مەرزىمدى ەكونوميكالىق ينديكاتور 11,4 پايىز بولىپ، بىلتىرعى وسى كەزەڭىندەگى كورسەتكىشتەن اسىپ ءتۇستى. ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرى - قۇرىلىس (38,3 پايىز)، كولىك سالاسى (21,5 پايىز) جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى (16,8 پايىز)، - دەدى الماتى اكىمى.
دارحان ساتىبالدىنىڭ سوزىنشە، ەكونوميكالىق ءوسىم جوعارى ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىكپەن نىعايا ءتۇسىپ وتىر. 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا قالانىڭ نەگىزگى كاپيتالىنا 1,9 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 19 پايىز كوپ.
جىل ىشىندە جالپى قۇنى شامامەن 500 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 12 ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە قوسىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا Haval ،Chery جانە Changan ماركالى جەڭىل اۆتوكولىكتەر شىعاراتىن مۋلتيبرەندتى زاۋىت، اۆتوكولىك شينالارىن رەزەڭكە ۇگىندىسىنە قايتا وڭدەۋ زاۋىتى، شىنى ىدىس وندىرەتىن كاسىپورىن، سونداي-اق كۇن مودۋلدەرىن شىعارۋ جوبالارى بار.
جىل قورىتىندىسى بويىنشا الماتىنىڭ جالپى وڭىرلىك ءونىمىنىڭ ءوسىمى 6,4 پايىز دەڭگەيىندە بولماق. ەكونوميكانىڭ دامۋى سالىق تۇسىمدەرىنىڭ تۇراقتى ارتۋىمەن قاتار ءجۇرىپ جاتىر: 2025-جىلى 11 ايدا جەرگىلىكتى بيۋجەتكە 1 تريلليون 970 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 19,4 پايىزعا جوعارى.
- قالا تۇرعىندارىنىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ ماسەلەسىنە ايرىقشا كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. 2025-جىلى الماتىدا 92 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلدى، ونىڭ 87 پايىزى - تۇراقتى. توعىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قالاداعى ورتاشا ايلىق جالاقى 539 مىڭ تەڭگە بولىپ، نومينالدى ماندە 14,5 پايىزعا ءوستى جانە رەسپۋبليكالىق ورتاشا دەڭگەيدەن 29 پايىزعا جوعارى بولدى، - دەدى الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ بيۋجەت كىرىستەرى بيىل العاش رەت 2,3 تريلليون تەڭگەدەن اساتىنىن حابارلاعانبىز.