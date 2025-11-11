الماتىدا 13 ميلليارد تەڭگەگە سالىنعان جولايرىق تولىقتاي اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - سەيفۋللين داڭعىلى مەن جانسۇگىروۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان كولىك جولايرىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. نىسان رەسمي تۇردە پايدالانۋعا بەرىلدى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتىنىڭ جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى قۇرىلىس جۇمىستارى تولىقتاي بەكىتىلگەن جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماعا سايكەس جۇرگىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى. جوبانىڭ جالپى قۇنى 13 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن.
سونىمەن قاتار جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ەكى جەرۇستى جانە باعدارشامى ورناتىلعان ەكى رەتتەلەتىن وتكەل سالىنعان.
بۇگىن وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا جەتىسۋ اۋدانىنىڭ اكىمى ءلاززات جىلقىبايەۆا جاڭا جولايرىق ماڭىنداعى قوعامدىق كەڭىستىكتى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى تولىعىمەن اياقتالعانىن ايتتى. اۋماقتىڭ جالپى كولەمى - 3,4 گەكتار.
- مۇندا 30,4 مىڭ شارشى مەتر اۋماق كوگالداندىرىلدى، 5,8 مىڭ شارشى مەترگە برۋسچاتكا توسەلدى، 7 ۇڭعىما بۇرعىلاندى، 3,5 گەكتار جەرگە اۆتوماتتى سۋارۋ جۇيەسى ورناتىلدى. سونىمەن قاتار 192 اعاش، 14 مىڭ بۇتا جانە 2 400 گۇل ەگىلدى، - دەدى اۋدان اكىمى.
ەسكە سالايىق، سەيفۋللين داڭعىلى مەن جانسۇگىروۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان كولىك جولايرىعىنىڭ قۇرىلىسى 2017-جىلى باستالدى. ءبىراق تۇرعىنداردىڭ جەر ۋچاسكەلەرىن ءماجبۇرلى تۇردە ساتىپ الۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى جوبا قۇرىلىسى سوزىلىپ كەتتى.
بيىل جوبانى 2025-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا اياقتاۋ جوسپارلاندى. الايدا قۇرىلىس جۇمىستارى كۇزگە دەيىن سوزىلدى.