الماتىدا 120 ءدىني نىسان جۇمىس ىستەيدى: قانشا مەشىت پەن شىركەۋ بار
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قازىر 17 كونفەسسياعا جاتاتىن 190 ءدىني بىرلەستىك جۇمىس ىستەيدى.
الماتى قالاسى ءدىن ىستەرى باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرلان قيقىموۆتىڭ ايتۋىنشا، مەگاپوليستە 120 ءدىني نىسان بار: 56 مەشىت، 23 پراۆوسلاۆ شىركەۋى، 8 كاتوليك شىركەۋى. ودان بولەك 4 ءدىني وقۋ ورنى، 7 نامازحانا مەن ءدىني ادەبيەت تاراتاتىن 31 ستاتسيونارلىق پۋنكت قىزمەت ەتەدى.
- بىزدەگى ءدىن ۇستاناتىنداردىڭ باسىم بولىگى مۇسىلماندار مەن پراۆوسلاۆتار. مەشىتتەرگە تۇراقتى تۇردە 80 مىڭنان استام ادام بارادى، پراۆوسلاۆ شىركەۋىنە شامامەن 20 مىڭ ادام، پروتەستانتتىق بىرلەستىكتەرگە 30 مىڭعا جۋىق ادام بارىپ تۇرادى، - دەدى نۇرلان قيقىموۆ.
سونداي-اق ول كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى نىعايتاتىن ديالوگ الاڭى دامىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. قالادا ءدىني بىرلەستىك باسشىلارىنىڭ كلۋبى جۇمىس ىستەيدى، ول كونفەسسيالار مەن مەملەكەتتىك ورگانداردى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى تەتىككە اينالعان.