KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا 120 ءدىني نىسان جۇمىس ىستەيدى: قانشا مەشىت پەن شىركەۋ بار

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قازىر 17 كونفەسسياعا جاتاتىن 190 ءدىني بىرلەستىك جۇمىس ىستەيدى.

    Церковь религия Шіркеу дін
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/ Kazinform

    الماتى قالاسى ءدىن ىستەرى باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرلان قيقىموۆتىڭ ايتۋىنشا، مەگاپوليستە 120 ءدىني نىسان بار: 56 مەشىت، 23 پراۆوسلاۆ شىركەۋى، 8 كاتوليك شىركەۋى. ودان بولەك 4 ءدىني وقۋ ورنى، 7 نامازحانا مەن ءدىني ادەبيەت تاراتاتىن 31 ستاتسيونارلىق پۋنكت قىزمەت ەتەدى.

    - بىزدەگى ءدىن ۇستاناتىنداردىڭ باسىم بولىگى مۇسىلماندار مەن پراۆوسلاۆتار. مەشىتتەرگە تۇراقتى تۇردە 80 مىڭنان استام ادام بارادى، پراۆوسلاۆ شىركەۋىنە شامامەن 20 مىڭ ادام، پروتەستانتتىق بىرلەستىكتەرگە 30 مىڭعا جۋىق ادام بارىپ تۇرادى، - دەدى نۇرلان قيقىموۆ.

    سونداي-اق ول كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى نىعايتاتىن ديالوگ الاڭى دامىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. قالادا ءدىني بىرلەستىك باسشىلارىنىڭ كلۋبى جۇمىس ىستەيدى، ول كونفەسسيالار مەن مەملەكەتتىك ورگانداردى بايلانىستىراتىن ماڭىزدى تەتىككە اينالعان.

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور