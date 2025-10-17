22:41, 17 - قازان 2025 | GMT +5
الماتىدا 10 كوشەنىڭ قيىلىسىندا جاڭا جول بەلگىسى پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرىپ، كەپتەلىستى ازايتۋ ماقساتىندا جول قوزعالىسىن رەتتەۋدىڭ جاڭا جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر.
قالاداعى 10 كوشەنىڭ قيىلىسىندا «ۆافەل» جول بەلگىسى سالىندى. ارنايى جول تورى قيىلىستىڭ رەتتەلەتىن ايماعىن كورسەتىپ، جۇرگىزۋشىلەردىڭ كەپتەلىس كەزىندە جولدى بوگەپ قالۋىنىڭ الدىن الادى.
بەلگى قالاداعى مىنا قيىلىستاردا پايدا بولدى:
اباي داڭعىلى - نازاربايەۆ داڭعىلى؛
اباي داڭعىلى - ماسانچي كوشەسى؛
اباي داڭعىلى - برۋسيلوۆسكي كوشەسى؛
اباي داڭعىلى - مومىش ۇلى كوشەسى؛
اباي داڭعىلى - تۇرعىت وزال كوشەسى؛
ابىلاي حان داڭعىلى - بوگەنباي باتىر كوشەسى؛
ساتبايەۆ كوشەسى - ناۋرىزباي باتىر كوشەسى؛
ساتبايەۆ كوشەسى - جاروكوۆ كوشەسى؛
جاندوسوۆ كوشەسى - جاروكوۆ كوشەسى؛
روزىباكيەۆ كوشەسى - تولە ءبي كوشەسى.