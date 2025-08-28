الماتىعا چەمپيوندار ليگاسى قانشا تابىس اكەلەدى؟
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» فۋتبول كلۋبى العاش رەت تاريحىندا ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە شىقتى.
ماماندار بۇل جەتىستىكتىڭ قالاعا تۋريستىك اسەرىن ەسەپتەدى، دەپ حابارلايدى الماتىداعى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
كلۋبتىڭ ەۋروپالىق تۋرنيرىندەگى ءوز الاڭىندا وتكىزەتىن ءتورت ويىنىنا الدىن الا ەسەپ بويىنشا ءتورت مىڭنان استام شەتەلدىك قوناق كەلەدى. ورتاشا ەسەپپەن ءارقايسىسى شامامەن 1400 دوللار (754 مىڭ تەڭگە) قاراجاتتى قوناق ءۇي، كولىك، تاماق پەن دەمالىسقا جۇمسايدى. ناتيجەسىندە ەكونوميكالىق ۇلەس شامامەن 3 ميلليارد تەڭگەگە باعالانادى.
ۋەفا ەرەجەسىنە سايكەس، قوناق جانكۇيەرلەرگە ستاديونداعى ورىنداردىڭ %5 بەرىلەدى. الماتىدا ءار ويىنعا ورتا ەسەپپەن مىڭعا جۋىق شەتەلدىك جانكۇيەر كۇتىلەدى. بۇدان بولەك، «قايراتتىڭ» چەمپيوندار ليگاسىنداعى ماتچتارىن 200 دەن استام ەلدە جۇزدەگەن ميلليون كورەرمەن تاماشالايدى.
بۇگىن، 28-تامىز كۇنى، «قايرات» توپتىق كەزەڭدەگى قارسىلاستارىن انىقتايدى. جەرەبە ساعات 21:00 دە (استانا ۋاقىتىمەن) باستالادى.
ايتا كەتەيىك، بيىل چەمپيوندار ليگاسى جاڭا جۇيە بويىنشا وتەدى، ءداستۇرلى توپتار ورنىنا 36 كوماندانىڭ ءبىرىڭعاي كەستەسى جاسالدى.
«قايرات» ءتورتىنشى سەبەتكە ءتۇستى جانە توپ-2 كلۋبتارىمەن ويناۋى كەپىلدەنگەن.
«رەال مادريد»، «بارسەلونا» نەمەسە «چەلسي» قارسى شىعۋ ىقتيمالدىعى %40 دان اسادى، ال «ارسەنالعا» قارسى ويناۋ ىقتيمالدىعى شامامەن %22.