الماتىعا Lufthansa اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولدى
الماتى. قازاقپارات - Lufthansa اۋە كومپانياسىنىڭ ميۋنحەن - بەيجىڭ باعىتىنداعى LH 0722 رەيسى الماتى اۋەجايىنا شۇعىل تۇردە قوندى.
قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاقتا جولاۋشىنىڭ جاعدايى كەنەتتەن ناشارلاپ، ول ەسىنەن تانىپ قالعان. اۋە كەمەسىنىڭ ەكيپاجى الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنا شۇعىل قونۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.
- ۇشاققا جەدەل تۇردە اۋەجايدىڭ مەديتسينالىق قىزمەتى مەن قالالىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگاداسى جىبەرىلدى. مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى كەلگەن كەزدە جولاۋشىنىڭ ۇشۋ بارىسىندا كوز جۇمعانى انىقتالدى. الماتى اۋەجايىندا جانارماي قۇيىلعاننان كەيىن اۋە كەمەسى ساعات 07:56 دا ءوزى باعىتىنا ۇشىپ شىقتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەككە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى.
- ءولىمنىڭ الدىن الا سەبەبى - جەدەل جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى. كەنەتتەن قايتىس بولعان جولاۋشى - شەتەل ازاماتى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.