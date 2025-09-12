الماتىعا جارتى جىلدا 1,1 ميلليوننان استام تۋريست كەلدى
الماتى. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسىندا الماتىعا 1,14 ميلليوننان استام تۋريست كەلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %6,5 كوپ. بۇل تۋرالى قالالىق تۋريزم باسقارماسى حابارلادى.
تۋريستەردىڭ 323,5 مىڭى شەتەلدىك، ال 816,5 مىڭى ىشكى تۋريست.
- اسىرەسە، قىتايدان كەلگەن مەيمان كوپ. التى ايدا الماتىعا 54,1 مىڭ قىتايلىق ازامات ايالداعان. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %33,4 ارتىق. قىتايدان سوڭ ءۇندىستاننان كەيىنگى ەكىنشى ورىندى يەلەندى (56,2 مىڭ ادام). ۇزدىك بەستىكتە تۇركيا (17,9 مىڭ)، كورەيا رەسپۋبليكاسى (9,7 مىڭ)، ا ق ش (9,6 مىڭ)، ب ا ءا (6,7 مىڭ) جانە گەرمانيا (6,5 مىڭ) بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
حالىقارالىق تۋريستەر سانىنىڭ ارتۋىنا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ مەن قالا قوناقتارىنا ارنالعان زاماناۋي سەرۆيستەردى ەنگىزۋ ىقپال ەتتى. قالالىق تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، الماتى دەمالىس پەن ىسكەرلىك تۋريزم ءۇشىن تارتىمدى باعىت رەتىندە پوزيتسياسىن نىعايتىپ، تۋريستىك لەكتىڭ اۋقىمىن كەڭەيتىپ، كەلۋشىلەرگە جايلى جاعداي جاساپ وتىر.