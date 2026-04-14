الماتى زووباعىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن قونجىقتار دۇنيەگە كەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حايۋاناتتار باعىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن تيان-شان قوڭىر ايۋلارىنىڭ جۇبىنان ەكى قونجىق دۇنيەگە كەلدى.
«جىرتقىش سۇتقورەكتىلەر» ءبولىمىنىڭ باسشىسى گاۋھار سىرگەبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، قونجىقتار قۇرمانبەك پەن گەردانىڭ جۇبىندا 1-قاڭتاردا دۇنيەگە كەلگەن. بۇل - گەردانىڭ ءتورتىنشى ءتولى.
- قونجىقتار وتە ءالسىز بولىپ تۋادى: كوزى كورمەيدى، قۇلاعى ەستىمەيدى، دەنەسى تۇكسىز بولادى. العاشقى 3-4 ايدا ولار جىلى ۇيشىكتە جاتىپ، ەنەسىن ەمىپ قورەكتەنەدى. وسى ۋاقىت بويى زووباق ماماندارىنىڭ باقىلاۋىندا بولدى. قازىر ەكى قونجىق تا ءوسىپ قالدى. گەردا تاجىريبەلى انا، تولدەرىنە وتە جاقسى كۇتىم جاسايدى. بۇگىندە قونجىقتار اناسىنا ەرىپ، ۇلكەن ۆولەرگە شىعا باستادى، - دەدى ول.
داستۇرگە ساي، الماتى حايۋاناتتار باعى قالا تۇرعىندارىن جاڭا تۋعان قونجىقتارعا ات قويۋعا قاتىسۋعا شاقىردى. قونجىقتاردىڭ ءبىرى - ەركەك، ەكىنشىسى - ۇرعاشى.
ايتا كەتەيىك، بيىل قاڭتار ايى زووباق ءۇشىن ەرەكشە ءونىمدى كەزەڭ بولعان. بۇعان دەيىن مۇندا امۋر جولبارىستارىنىڭ، سونداي-اق سۇر جانە قىزىل كەنگۋرۋلاردىڭ تولدەرى تۋعان ەدى.