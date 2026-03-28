الماتى زووباعىندا امۋر جولبارىسىنىڭ ءۇش كۇشىگى دۇنيەگە كەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حايۋاناتتار ساياباعىندا جىل باسىنان بەرى سيرەك جانۋارلار قاتارى تولىعىپ، كەلۋشىلەر سانىنىڭ ارتقانى بايقالادى.
قالالىق مادەنيەت باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2026-جىلى 11-قاڭتاردا امۋر جولبارىستارى بەنتلي مەن يارگيدەن ءۇش بىردەي كۇشىك دۇنيەگە كەلدى. العاشقى اپتالاردا شونجىكتەر ەنەسىمەن بىرگە بولدى. كوكتەم كەلگەسىن ۆولەرگە شىعىپ، جاڭا ورتاعا بەيىمدەلە باستادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ولار ەنەسىن ەمىپ ءجۇر، دەگەنمەن قاتتى تاعامعا دا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، كۇن وتكەن سايىن بەلسەندىلىگى ارتىپ كەلەدى. كوكتەمگى ماۋسىمنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى جىلۋدى جاقسى كورەتىن جانۋارلار دا جازعى ۆولەرلەرگە شىعارىلدى. پىلدەر، كەرىكتەر، ءمۇيىزتۇمسىقتار، زەبرالار، تاپيرلەر مەن پەليكاندار اشىق الاڭدارعا شىعىپ، ەركىن قوزعالىپ، تابيعي تىرشىلىگىن جالعاستىرىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى تاڭدا زووباقتا ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، جانۋارلاردى كۇتىپ-باعۋعا قولايلى جاعداي جاساۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. سونىمەن قاتار كەلۋشىلەرگە ارنالعان تانىمدىق باعدارلامالار دا كەڭەيتىلىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، رەسەي قازاقستانعا ءتورت امۋر جولبارىسىن تابىستايتىنىن حابارلاعان ەدىك.
امۋر جولبارىستارى - بۇرىن ورتالىق ازيا اۋماعىندا مەكەندەگەن تۇران جولبارىستارىنىڭ ەڭ جاقىن تۋىستارى؛ قازاقستاندا ولار 1948-جىلعا قاراي جويىلىپ كەتكەن. اتالعان باعدارلاما ارقىلى رەسپۋبليكادا ولاردىڭ پوپۋلياتسياسىن قالپىنا كەلتىرۋ كوزدەلگەن.