الماتى وبلىسىنىڭ قاي جولدارىندا ورتاشا جىلدامدىق رەجيمى ەنگىزىلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ورتاشا جىلدامدىقتى تىركەۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى.
بۇعان دەيىن ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ جۇيەسى ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىندا جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن جازعانبىز.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇيە ەنگىزىلگەن جولدار ءتىزىمى تولىققانىن مالىمدەدى. پوليتسيا مالىمەتىنشە، قازىر وڭىردەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار بارلىق اۆتوجولداردا كولىكتەردىڭ ورتاشا جىلدامدىعى ولشەنەدى. اتاپ ايتقاندا، «الماتى- بىشكەك»، «الماتى- قونايەۆ»، «الماتى- شەلەك- قورعاس» جانە «الماتى- استانا» تاس جولدارى بار.
ءتارتىپ ساقشىلارى ەندى جىلدامدىقتى اسىرعان ءاربىر جۇرگىزۋشى اۆتوماتتى تۇردە تىركەلىپ، زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، ورتاشا جانە بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتى ەسەپتەۋ مەحانيزمىن ەنگىزۋ ناتيجەسىندە بىلتىر جول بويىنداعى قاۋىپسىزدىك ارتىپ، جول- كولىك وقيعالارىنىڭ سانى شامامەن %10 تومەندەدى.