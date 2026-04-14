الماتى وبلىسىنىڭ جولدارىندا لازەرلىك جۇيەلەر ەنگىزىلدى
قونايەۆ. KAZINFORM - جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋ ءۇشىن الماتى وبلىسىنىڭ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدارىندا جاڭا تەحنيكالىق شەشىمدەر ەنگىزىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قولدانىستاعى اركالىق كونسترۋكتسيالارعا لازەرلىك جۇيەلەر ورناتىلدى. بۇگىنگى كۇنى اتالعان تەحنولوگيالار «الماتى-وسكەمەن» اۆتوجولىنىڭ 52-شاقىرىمىندا، سونداي-اق «الماتى-شەلەك-قورعاس» اۆتوجولىنىڭ 38 جانە 204-شاقىرىمدارىندا جۇمىس ىستەپ تۇر.
لازەرلىك قوندىرعىلار قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ قوسىمشا قۇرالى بولماق. اسىرەسە تۇنگى ۋاقىتتا جانە قولايسىز اۋا رايى جاعدايلارىندا لازەر ساۋلەلەرى جۇرگىزۋشىلەرگە باعىت-باعدار بەرەدى.
