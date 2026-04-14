ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:12, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    الماتى وبلىسىنىڭ جولدارىندا لازەرلىك جۇيەلەر ەنگىزىلدى

    قونايەۆ. KAZINFORM - جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋ ءۇشىن الماتى وبلىسىنىڭ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدارىندا جاڭا تەحنيكالىق شەشىمدەر ەنگىزىلدى.

    Алматы облысының жолдарында лазерлік жүйелер енгізілді
    Фото: видеодан скрин

    وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قولدانىستاعى اركالىق كونسترۋكتسيالارعا لازەرلىك جۇيەلەر ورناتىلدى. بۇگىنگى كۇنى اتالعان تەحنولوگيالار «الماتى-وسكەمەن» اۆتوجولىنىڭ 52-شاقىرىمىندا، سونداي-اق «الماتى-شەلەك-قورعاس» اۆتوجولىنىڭ 38 جانە 204-شاقىرىمدارىندا جۇمىس ىستەپ تۇر.

    لازەرلىك قوندىرعىلار قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ قوسىمشا قۇرالى بولماق. اسىرەسە تۇنگى ۋاقىتتا جانە قولايسىز اۋا رايى جاعدايلارىندا لازەر ساۋلەلەرى جۇرگىزۋشىلەرگە باعىت-باعدار بەرەدى.

    ەسكە سالايىق، الماتىنىڭ جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلىندە زاماناۋي جارىقتاندىرۋ ەنگىزىلدى.

    Күнсұлтан Отарбай
