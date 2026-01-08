الماتى وبلىسىنداعى شەلەك وزەنىنىڭ ماڭىنان قار بارىسىنىڭ ءىزى انىقتالدى
الماتى. KAZINFORM - «كولساي كولدەرى» ۇلتتىق پاركىنىڭ ينسپەكتورلارى شەلەك وزەنىنىڭ ماڭىندا قار بارىسىنىڭ ءىزىن انىقتاعان.
«كولساي كولدەرى» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ تاۋشەلەك ورمانشىلىعى اۋماعىندا، شەلەك وزەنىنىڭ بويىندا مەملەكەتتىك ينسپەكتورلار ومار امىريەۆ پەن دۇيسەن كەلداۋلەت كەزەكتى رەيد بارىسىندا قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن جانۋاردىڭ ءىزىن، سونداي-اق تاۋتەكەلەر مەن بۇعى-مارالداردى ۇيالى تەلەفونعا ءتۇسىرىپ العان.
- مۇنداي كادرلار - ۇلتتىق پاركتىڭ تابيعي بايلىعى ساقتالىپ، جانۋارلار الەمىنىڭ تۇراقتى مەكەندەپ جاتقانىن كورسەتەدى. تابيعاتتى قورعاۋ - بارشامىزدىڭ ورتاق مىندەتىمىز، - دەلىنگەن بەينەجازبا مالىمدەمەسىندە.
سونداي-اق ۇلتتىق تابيعي پاركىندە جۇرگىزىلگەن باسقا رەيد كەزىندە مەملەكەتتىك ينسپەكتور ايبول بەكتۇرسىن مىستوبە اۋماعىندا ەركىن جايىلىپ جۇرگەن جابايى ەلىكتى جانە ءبىرىنشى كولدىڭ ماڭىندا ۇيرەكتەر توبىن كامەراعا ءتۇسىرىپ العان.